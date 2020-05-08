Анзор Амберкович заверил болельщиков, что бился честно.

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на заявления на экс-партнера по команде Евгения Ловчева. Напомним, Ловчев ранее рассказал, что матч «Спартака» против «Черноморца», датированный 1970 годом, был договорным.

«В той игре нас душили, а я все мячи брал, не пропускал, и в конце игрок «Черноморца» в заварухе замахнулся в пустые ворота, бьет, я накрываю мяч, и он ко мне обращается с ужасным криком, с матом: «Ты что, сволочь, делаешь?! Тебе что, не сказали, что деньги дали?!» Он осекся, и тогда я понял, что действительно, игра кем-то из футболистов была продана.

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Мы в перерыве пошли и предупредили руководителей команды, чтобы они приняли меры. И за 10 минут до конца они вышли один на один на меня и с трудом забили гол. Мне просто обидно. Как я мог деньги взять, если я все два тайма вытаскивал и все мячи брал?

В голове у Ловчева как раньше, так и сейчас тараканы бегают. Я Ловчеву уже говорил, что любое твое слово люди будут воспринимать как правду, но ты врешь много и выдумываешь, а люди тебе верят. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал», – цитирует Кавазашвили издание «Подъем».

В 2011 году Кавазашвили стал главой экспертного совета РФС по выявлению договорных матчей.

Ловчев выступал за «Спартак» в 1969-1978 гг., Кавазашвили – в 1969-1971.

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