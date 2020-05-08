Илон Маск
Фото: Getty Images
Сынишку хотят назвать X Æ A-12, власти Калифорнии – против.
Московский «Спартак» поздравил всемирно известного предпринимателя Илона Маска с рождением сына.
«Привет, Илон Маск, поздравляем с рождением сына! Мы надеемся, что вы примете правильное решение, не только назвав его X Æ A-12, но и побудив его стать болельщиком «Спартака»! И как тебе такое?» – говорится в посте красно-белых, опубликованном в твиттере. К посту прикреплено фото футболки «Спартака» с номером 2020 и именем сына Маска – X Æ A-12.
Чемпионат России
Кавазашвили отреагировал на слова Ловчева о договорняке «Спартака»
2 ЧАСОВ НАЗАД
- Ранее сообщалось, что власти Калифорнии не разрешат Маску назвать сына именем X Æ A-12.
- Маск – сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla.
- «Как тебе такое, Илон Маск?» – популярный в рунете мем.
У Илона Маска универсальное лицо. Оно идеально подходит Месси, Роналду и другим топам
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Чемпионат России
Овчинников: «Хлебные крошки до сих пор не люблю, а «Спартак» не люблю еще больше»
8 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России
Кавазашвили отреагировал на слова Ловчева о договорняке «Спартака»
2 ЧАСОВ НАЗАД