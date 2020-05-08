Сынишку хотят назвать X Æ A-12, власти Калифорнии – против.

Московский «Спартак» поздравил всемирно известного предпринимателя Илона Маска с рождением сына.

«Привет, Илон Маск, поздравляем с рождением сына! Мы надеемся, что вы примете правильное решение, не только назвав его X Æ A-12, но и побудив его стать болельщиком «Спартака»! И как тебе такое?» – говорится в посте красно-белых, опубликованном в твиттере. К посту прикреплено фото футболки «Спартака» с номером 2020 и именем сына Маска – X Æ A-12.

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Ранее сообщалось, что власти Калифорнии не разрешат Маску назвать сына именем X Æ A-12.

Маск – сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla.

«Как тебе такое, Илон Маск?» – популярный в рунете мем.

У Илона Маска универсальное лицо. Оно идеально подходит Месси, Роналду и другим топам

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