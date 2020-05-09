Запомнить фамилию Заболотного иностранцу и правда сложновато.

Французский новичок «Сочи» Адиль Рами признался, что до сих пор не выучил имена и фамилии партнеров по команде.

«Шутишь, что ли? Я знаю одного или двух. Это сложно. Что касается имен – уверен, пять или шесть человек зовут Александрами. Я называю их «Эй, бро»! – цитирует 34-летнего Рами Foot Radio.

Чемпионат России Рами в рамках волонтерской акции доставил продукты инвалидам-колясочникам Сочи 18/04/2020 В 13:34

Защитник присоединился к «Сочи» 21 февраля.

В течение двух лет чемпион мира в составе сборной Франции встречался с известной актрисой Памелой Андерсон.

«Он жил двойной жизнью и лгал». Памела Андерсон рассталась с Рами из-за измен

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Чемпионат России «Сочи» подписал Адиля Рами – чемпиона мира-2018 и экс-бойфренда Памелы Андерсон 21/02/2020 В 22:59