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«Называю их «Эй, бро». Рами признался, что еще не выучил имена партнеров по «Сочи»

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Адиль Рами

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Запомнить фамилию Заболотного иностранцу и правда сложновато.

Французский новичок «Сочи» Адиль Рами признался, что до сих пор не выучил имена и фамилии партнеров по команде.

«Шутишь, что ли? Я знаю одного или двух. Это сложно. Что касается имен – уверен, пять или шесть человек зовут Александрами. Я называю их «Эй, бро»! – цитирует 34-летнего Рами Foot Radio.

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  • Защитник присоединился к «Сочи» 21 февраля.
  • В течение двух лет чемпион мира в составе сборной Франции встречался с известной актрисой Памелой Андерсон.

«Он жил двойной жизнью и лгал». Памела Андерсон рассталась с Рами из-за измен

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