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Milliyet: «Зенит» интересуется нападающим «Бешикташа»

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Умут Найыр

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

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«Зенит» проявляет интерес к турецкому нападающему «Бешикташа» Умуту Найыру.

По информации Milliyet, петербургский клуб намерен сделать предложение 26-летнему футболисту после окончания сезона-2019/20.

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«Бешикташ» хочет сократить игрокам зарплаты на фоне коронавируса, и источник сообщает, что Найыр не согласен с такими действиями. Протестующие футболисты будут выставлены на трансфер.

  • В текущем сезоне чемпионата Турции, который приостановлен из-за COVID-19, Найыр забил четыре мяча в 15 играх.
  • «Зенит» на момент приостановки лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
  • В петербургском клубе уже был турецкий форвард – Фатих Текке стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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