Умут Найыр
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«Зенит» проявляет интерес к турецкому нападающему «Бешикташа» Умуту Найыру.
По информации Milliyet, петербургский клуб намерен сделать предложение 26-летнему футболисту после окончания сезона-2019/20.
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«Бешикташ» хочет сократить игрокам зарплаты на фоне коронавируса, и источник сообщает, что Найыр не согласен с такими действиями. Протестующие футболисты будут выставлены на трансфер.
- В текущем сезоне чемпионата Турции, который приостановлен из-за COVID-19, Найыр забил четыре мяча в 15 играх.
- «Зенит» на момент приостановки лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
- В петербургском клубе уже был турецкий форвард – Фатих Текке стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
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