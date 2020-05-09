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Эмери заявил, что Дмитрий Комбаров мог бы заиграть в Испании

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Дмитрий Комбаров

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Экс-коуч красно-белых уверен в потенциале российского полузащитника.

Бывший главный тренер «Спартака» и «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, кто из футболистов, с которыми он работал, мог бы заиграть в Испании.

«Много кто. Из «Спартака» назову играющего на левом фланге Дмитрия Комбарова – он выступал за сборную России. И почти всех из «Арсенала» и «ПСЖ», – цитирует 48-летнего Эмери AS.

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  • Комбаров играл за «Спартак» с 2010 года по 2019-й, летом перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента.
  • Дмитрий выступал за сборную России на Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.
  • Эмери работал в «Спартаке» в 2012-м.

Во время работы в «Арсенале» Эмери встречался с двумя девушками сразу

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