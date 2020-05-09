Дмитрий Комбаров
Фото: Getty Images
Экс-коуч красно-белых уверен в потенциале российского полузащитника.
Бывший главный тренер «Спартака» и «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, кто из футболистов, с которыми он работал, мог бы заиграть в Испании.
«Много кто. Из «Спартака» назову играющего на левом фланге Дмитрия Комбарова – он выступал за сборную России. И почти всех из «Арсенала» и «ПСЖ», – цитирует 48-летнего Эмери AS.
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- Комбаров играл за «Спартак» с 2010 года по 2019-й, летом перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента.
- Дмитрий выступал за сборную России на Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.
- Эмери работал в «Спартаке» в 2012-м.
Во время работы в «Арсенале» Эмери встречался с двумя девушками сразу
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