Экс-коуч красно-белых уверен в потенциале российского полузащитника.

Бывший главный тренер «Спартака» и «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, кто из футболистов, с которыми он работал, мог бы заиграть в Испании.

«Много кто. Из «Спартака» назову играющего на левом фланге Дмитрия Комбарова – он выступал за сборную России. И почти всех из «Арсенала» и «ПСЖ», – цитирует 48-летнего Эмери AS.

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Комбаров играл за «Спартак» с 2010 года по 2019-й, летом перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента.

Дмитрий выступал за сборную России на Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.

Эмери работал в «Спартаке» в 2012-м.

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