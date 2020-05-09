Огнен Вукоевич
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Мужчина уже задержан в Хорватии.
Тренер-селекционер киевского «Динамо» Огнен Вукоевич задержан в Хорватии по подозрению в угрозах совершения преступления.
Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на Jutarnji List. 7 мая Вукоевич был доставлен в отделение полиции. Утверждается, что ранее Огнен пришел домой пьяным и угрожал убить жену, ее сестру и мать. Правоохранительным органам об этом сообщил член семьи.
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В отношении Вукоевича возбуждено уголовное дело.
- Хорват выступал за московский «Спартак» во второй половине сезона-2012/13 на правах аренды. С 2008-го по 2015-й Вукоевич играл за «Динамо».
- Помимо работы селекционером «Динамо» Вукоевич тренирует сборную Хорватии U-20.
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