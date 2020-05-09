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Радимов: «Не понимаю тех, кто приписывает победу в ВОВ кому угодно, только не нашей стране»

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Владислав Радимов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Бывший полузащитник «Зенита» высказался на актуальную тему.

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов осудил людей, отрицающих вклад России и СССР в победу в Великой Отечественной войне.

«Я часто рассказываю, как горжусь своей бабушкой. Горжусь ее мужеством и несломленностью. Бабушку в 1943 году по Ладоге эвакуировали из Ленинграда в Рыбинск. Говорит, в победе не сомневались ни на секунду. И когда 9 мая сообщили, что Германия полностью разгромлена, война закончена, мы победили – бабушка, забив на работу, бросив лопату с торфом, побежала вперед и... Гуляли всю ночь!

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Для меня каждый участник Великой Отечественной – герой. Я не понимаю тех, кто вдруг стал переписывать историю, приписывая победу кому угодно, только не нашей стране. С Днем Победы! И хотелось бы, чтобы нам всем надолго хватило нашей памяти и благодарности. Потому что пока мы помним – мы люди», – написал Радимов в инстаграме.

  • Радимов завершил карьеру в «Зените» в 2008 году.
  • Сейчас Владимир тренирует вторую команду петербуржцев.

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