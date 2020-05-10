20 лет назад «Бавария» почти купила у «Спартака» Титова. Сделкой занимался агент Роналдо

Капитана красно-белых оценивали дороже Михаэля Баллака.

Когда Лига чемпионов еще состояла из двух групповых этапов, «Спартак» выдал один из крутейших еврокубковых матчей в истории клуба. В морозном ноябре 2000-го москвичи бахнули лондонский «Арсенал» со счетом 4:1. На заполненных «Лужниках» в тот вечер присутствовали скауты из топ-чемпионатов. Наибольшее впечатление на гостей произвел капитан Егор Титов – пожалуй, лучший футболист страны на тот момент.

«Ни один российский игрок не был настолько востребован, как Егор Титов в 2000-2001 годах. Речь идет о клубах уровня «Баварии», «Милана», «Арсенала», и не просто в качестве интереса, а в качестве конкретной трансферной цели», – отметил бывший пресс-атташе «Спартака» Алексей Зинин в книге «Разоблачение игры». По информации специалиста, «Милан» вел Титова около полутора лет. В итоге на его позицию взяли Руя Кошту из «Фиорентины». Португалец котировался ниже русского, но вмешались обстоятельства. Владелец «Милана» Сильвио Берлускони оформил сделку, чтобы помочь президенту «фиалок» с финансами.

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Ближе всего к трансферу Егора была «Бавария». Первые слухи поползли спустя несколько месяцев после разгрома «Арсенала», когда «Спартак» приехал на «Олимпиаштадион» в Мюнхене. Будущий победитель ЛЧ минимально обыграл красно-белых, но Оттмар Хитцфельд остался под впечатлением от соперников и признал, что некоторые спартаковцы не затерялись бы в «Баварии». Немецкие медиа сразу же сложили пазл: тренер хочет в команду 24-летнего Титова на место стареющего Штефана Эффенберга.

Переход в команду из топового чемпионата казался вполне реальным, потому что еще в начале 2000-го Егор заключил контракт с агентом Джованни Бранкини. Тогда итальянец занимался делами уехавших в Европу Игоря Шалимова и Дмитрия Аленичева. Также среди клиентов числился Роналдо – в общем, серьезный человек. «В твои российские дела не лезу, а в Европе пробью классный контракт и хороший клуб», – агент не соврал.

Как-то на базе сборной в Тарасовке Аленичев затащил Титова в номер – Егору должен был звонить Бранкини. Джованни сообщил радостную новость: «Бавария» готова вести переговоры с Москвой, а конкретно футболисту предлагает 1,5 млн долларов в год – в 12 раз больше, чем платил «Спартак».

Егор Титов против «Баварии» Фото: Imago

Предложение Францу Беккенбауэру и Ули Хёнессу формулировали президент «Спартака» Андрей Червиченко, вице-президент Григорий Есауленко и главный тренер Олег Романцев. «Немцы официально предложили «Спартаку» 18 млн долларов. Наши подняли до 22 млн. Немцы согласились. Но спартаковским руководителям и этого показалось мало, в ход пошли совершенно запредельные цифры. Педантичных немцев такое странное отношение русских смутило», – вспоминал Титов ход переговоров в книге «Спартак» – наше все».

В сезоне-2001/02 мюнхенцы переключились на звезду «Байера» Михаэля Баллака. Боссы команды из Леверкузена понимали, что скоро полузащитника отберут, поэтому начали подыскивать замену – Титов снова попал на радары. «В начале года будущий финалист Лиги чемпионов предлагал за меня гораздо меньше – 11,8 млн долларов. Эта сумма «Спартак» не устроила. Хотя сейчас руководство могло бы и согласиться», – заявил Егор после неудачного чемпионата мира-2002.

Баллак блеснул в Японии и Южной Корее и предсказуемо укатил в Мюнхен, а Титов продлил контракт со «Спартаком» и больше не привлекал грандов. При этом плеймейкера не покидал вопрос: а что, если бы пошел до конца? Тем более перед глазами был яркий пример. В 1998-м бывший одноклубник Аленичев пришел к Романцеву, поставил вопрос ребром и выбил себе шесть лет мощной европейской карьеры: работа с Фабио Капелло и Жозе Моуринью, знакомство с Франческо Тотти, победы в еврокубках.

Дмитрий Аленичев и Егор Титов, «Енисей» Фото: Getty Images

Футболист старался подавлять такие сценарии в голове: «Олег Иванович с 18 лет в меня душу вкладывал, делал на меня ставку, и больше всего на свете я боялся его подвести. Несколько раз представлял себе, как приду к нему и скажу: «Хочу уехать». Тут же задавал себе вопрос: а смогу ли я посмотреть Иванычу в глаза? На этом тема о загранице исчерпывалась».

Но уже осенью 2002-го футболист был готов забить на принципы. Когда игра начала казаться рутиной, на Титова вышла «Астон Вилла». Представитель английского клуба сделал полузащитнику конкретное предложение и сразу же получил предварительное добро. «Спартак» перестал выпендриваться и согласился на 10 миллионов, но через неделю Егор порвал кресты – больше в Европу его уже не звали.

Мастерство Титова помнят до сих пор. В интервью бывший полузащитник «Интера» Альваро Рекоба рассказал, что Егор запомнился ему больше других русских: «Мы много уделяли внимания тому, как ограничить девятого номера «Спартака» в получении мяча. Титов был талантливым игроком, мог одним пасом вскрыть оборону, обладал невероятной техникой. Он мог легко играть в «Интере» или любом топ-клубе Европы. Плеймейкеров такого уровня было совсем немного».

Егор Титов против «Интера» Фото: Imago

После упущенных шансов на переезд за рубеж Титов отбыл годовую дисквалификацию за употребление запрещенного препарата, пропустил чемпионат Европы-2004 и ушел из «Спартака» в 2008-м из-за конфликта со Станиславом Черчесовым. Вполне возможно, согласись «Спартак» на предложение «Баварии», именно Титов был бы главной гордостью русского футбола. Но в реальности история Егора стала лишь примером для молодых футболистов с пометкой «что может случиться, если вовремя не уехать».

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