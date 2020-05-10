«Обманщик!»
Фото: Other Agency
Ага-ага.
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поддерживает форму с помощью чеканки мяча во дворе многоквартирного дома.
«Карантинные меры приятны, набивание идет. Мячишко, конечно, потрепанный немножко, но это любовь к футболу, наверное. Знаешь, когда разбуди в четыре утра, Павел будет набивать все равно».
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– И сколько ты можешь так набить? – спросила у футболиста его жена Алана Мамаева.
– Где-то 47 тысяч раз.
– Пока не устанешь типа?
– Ага.
- С сентября 2019 года Павел играет за «Ростов». Он провел за донской клуб один матч в чемпионате России и в нем после выхода на замену забил московскому ЦСКА.
- В октябре 2018-го Мамаев отправился в СИЗО и получил 17 месяцев колонии общего режима за хулиганство.
Кокорин и Мамаев гениально вернулись в футбол. Но что они представляют после тюрьмы?
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