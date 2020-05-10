Футбол
Чемпионат России

Мамаев: «Могу набить мяч где-то 47 тысяч раз»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

«Обманщик!»

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 20 минут

Ага-ага.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поддерживает форму с помощью чеканки мяча во дворе многоквартирного дома.

«Карантинные меры приятны, набивание идет. Мячишко, конечно, потрепанный немножко, но это любовь к футболу, наверное. Знаешь, когда разбуди в четыре утра, Павел будет набивать все равно».

Футбол

Baza: Кокорин отказался платить за разбитый Mercedes – расходы полностью покроет Мамаев

06/05/2020 В 15:20

– И сколько ты можешь так набить? – спросила у футболиста его жена Алана Мамаева.

– Где-то 47 тысяч раз.

– Пока не устанешь типа?

– Ага.

  • С сентября 2019 года Павел играет за «Ростов». Он провел за донской клуб один матч в чемпионате России и в нем после выхода на замену забил московскому ЦСКА.
  • В октябре 2018-го Мамаев отправился в СИЗО и получил 17 месяцев колонии общего режима за хулиганство.

Кокорин и Мамаев гениально вернулись в футбол. Но что они представляют после тюрьмы?

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат России

Мамаев: «Не отказался бы от истории с Кокориным. Я бы никогда не получил такого опыта»

05/05/2020 В 21:17
Футбол

Baza: Кокорин отказался платить за разбитый Mercedes – расходы полностью покроет Мамаев

06/05/2020 В 15:20
По теме
ФутболЧемпионат РоссииРостовПавел Мамаев
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал20 лет назад «Бавария» почти купила у «Спартака» Титова. Сделкой занимался агент Роналдо
Следующий материалГенсек РФС: «Шансы возобновить чемпионат России – очень высокие»