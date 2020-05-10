Ага-ага.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поддерживает форму с помощью чеканки мяча во дворе многоквартирного дома.

«Карантинные меры приятны, набивание идет. Мячишко, конечно, потрепанный немножко, но это любовь к футболу, наверное. Знаешь, когда разбуди в четыре утра, Павел будет набивать все равно».

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– И сколько ты можешь так набить? – спросила у футболиста его жена Алана Мамаева.

– Где-то 47 тысяч раз.

– Пока не устанешь типа?

– Ага.

С сентября 2019 года Павел играет за «Ростов». Он провел за донской клуб один матч в чемпионате России и в нем после выхода на замену забил московскому ЦСКА.

В октябре 2018-го Мамаев отправился в СИЗО и получил 17 месяцев колонии общего режима за хулиганство.

Кокорин и Мамаев гениально вернулись в футбол. Но что они представляют после тюрьмы?

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