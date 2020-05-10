Ура, русский футбол стал ближе.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что Премьер-лига-2019/20 вернется после вынужденной паузы.

«Позиция РФС, мне кажется, не должна обсуждаться. Мы все настроены на то, что футбол должен вернуться.

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Сейчас та самая ситуация, когда все футбольные власти, менеджменты всех клубов и лиг должны приложить все усилия, чтобы вернуть футбол. Такая пауза является губительной для футбола. Каждый лишний месяц простоя наносит вред.

При этом мы прекрасно понимаем, что эта ситуация регулируется государственными органами, поэтому последнее слово за ними.

Мы совместно с коллегами РПЛ и Минспортом подготовили протокол COVID-19, который является очень серьезным документом. Мы взяли лучшую практику из Бундеслиги и других чемпионатов. Уверен, что у нас получится внедрить и реализовать этот регламент. Мы будем согласовывать этот важный документ с Роспотребнадзором.

Шансы возобновить чемпионат – на мой взгляд, очень высокие. Я призываю все футбольное сообщество прекратить дискуссии о том, нужно ли возобновлять турнир. Мы совместно с коллегами делаем все возможное, чтобы это случилось», – заявил Алаев в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат России-2019/20 прервали 17 марта на три недели из-за вспышки коронавирусной инфекции в стране. Перерыв затем продлили до 31 мая.

После 22 сыгранных туров лидером остается «Зенит», который на девять очков опережает «Локомотив» и «Краснодар».

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