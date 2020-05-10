Идут в отказ.

Известные спортсмены прокомментировали участие в рекламной кампании инвестфонда «Гафаров и партнеры», который подозревают в организации финансовой пирамиды.

– А с чего вы взяли, что я что-то рекламировал? – ответил бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров.

Чемпионат России Аршавин, Кержаков и еще 5 топовых экс-спортсменов вложились в фонд с признаками финансовой пирамиды 26/02/2020 В 21:50

– Есть фотография, на который вы в толстовке с надписью Gafarov and partners.

– У меня много фотографий, дальше что?

– То есть вы не рекламировали эту историю?

– А вы где-то видели, что я что-то рекламирую? Или что?

– Я вижу фотографию, на которой вы в толстовке с надписью «Гафаров и партнеры».

– Я и в Nike хожу, что дальше?

– Тогда зачем вы надели толстовку с надписью «Гафаров и партнеры»?

– Не ваше дело, зачем я и что одеваю, – заявил Быстров.

«Я не хочу ничего комментировать», – добавил экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.

«Я ничего не рекламировал. Есть разве какой-то призыв с моей стороны на этом снимке? И что, что я стою в толстовке с названием фонда Гафарова? Я не воспринимаю это в качестве рекламы. Я не имею никакого отношения к этому», – сообщил экс-вратарь национальной команды Руслан Нигматуллин.

«Сразу скажу: я не отношусь к ней. Я ничего не рекламировал, не агитировал никого куда-то вступать. У меня были другие вопросы, из-за которых я ездил», – сказал экс-гонщик «Формулы-1» Виталий Петров.

– Есть фотография, где вы стоите в толстовке с надписью «Гафаров и партнеры».

– Конечно, это не реклама. Я же не агитировал ничего. Мы встречались по другим вопросам. Подарили кофту, мы надели. Я думал, что для фотки, что такого в этом. У себя я не выставлял это, подписываться не призывал.

У меня там нет никаких подписанных бумаг, я не вкладывал туда ни копейки, и тем более не размещал ничего у себя в инстаграме. И так многие сделали. Не могу отвечать за всех, кто там был. У каждого свои какие-то интересы. Лучше у них спрашивать. Я уверен, что никто не имеет отношения к этому. Если понадобится, многие выступят публично в связи с этим. Ну, я за себя говорю: ездил на встречу, одним днем прибыл туда, потом улетел.

Также в рекламе фонда не признался экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой.

– А зачем тогда надевали толстовку с надписью «Гафаров и партнеры»?

– Да просто так. Дурачились и все. Никаких денег мы не получали. Понятно, что это было давно. Это была у нас случайная встреча. Мы встретились со знакомыми и друзьями, провели вместе время и все. Я даже не в курсе, что там дальше и как. Ничего плохого у нас не было.

– А вас попросил кто-то сфотографироваться в этой толстовке?

– Да мы сами там сидели. Потом решили сделать для себя фотографию и все.

– Аршавин выложил ее в инстаграм, тем самым, по сути, призывая за счет авторитета людей на фотографии проявлять интерес к фонду Гафарова.

– Ну не знаю. Это все же индивидуально. Мы же никто не знаем, кто там и чем занимается.

– А по итогу вы можете сказать, что сожалеете о том, что надели эту толстовку?

– Нет, конечно. А что случилось-то?

– Прокуратура Набережных Челнов считает фонд Гафарова финансовой пирамидой. Много людей не могут получить свои деньги.

– А, вот так, значит. Ну до такой степени я ничего не знаю про это. Я не участвовал ни в чем.

– То есть вы не сожалеете?

– Нет, конечно. А что должен сожалеть? Я по каждой фотографии должен сожалеть, что ли? Со мной фотографировалось столько людей. Если что-то случилось, я что, виноват, что ли?

Со спортсменами поговорил инсайдер Metaratings.ru Иван Карпов.

Деятельность фонда «Гафаров и партнеры» сейчас проверяет прокуратура Набережных Челнов. У него обнаружили признаки финансовой пирамиды. Создатели обещали прибыль с одного вклада в 8,95%.

Помимо Аршавина, Быстрова, Нигматуллина и Петрова с худи «Гафаров и партнеры» фотографировались бывшие футболисты Андрей Тихонов и Александр Кержаков.

Мостовой, Тихонов и Нигматуллин пиарят, возможно, финансовую пирамиду. Теперь вместе с блогером

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