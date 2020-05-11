Были времена!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в инстаграме поздравил с днем рождения Юрия Семина – рулевому «Локомотива» 11 мая исполнилось 73 года.

«32 года назад мне посчастливилось провести под руководством Юрия Семина в «Локомотиве» первый полноценный футбольный сезон, ставший определяющим в моей футбольной карьере. Тренер доверил мне место в стартовом составе во всех тридцати играх чемпионата, которые я отыграл от первой до последней минуты. И сегодня Юрий Павлович так же молод душой и предан любимому делу. С Днем рождения!» – подписал Черчесов две фотографии.

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Черчесов в 1988-м выступал за «Локомотив», проведя в составе железнодорожников один сезон – ровно 30 матчей.

Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го – по нынешний момент.

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