Юлия общается даже с Филиппом Киркоровым и воспринимается как самостоятельная личность, а не бывшая жена футболиста.

Андрей Аршавин и Александр Кержаков – бывшие зенитовские партнеры по легендарной «Золотой связке», и репутация обоих по части семьи оставляет желать лучшего. Один бросил гражданскую жену с тремя детьми, другой, напротив, объявляет бывших жен наркоманками и коллекционирует сыновей у себя.

Но когда они начинали карьеру, оба были безупречны. Семья Андрея и Юлии Аршавиных казалась образцовой: в 2005 году родился первенец Артем, в апреле 2008-го – дочка Яна, импровизированную люльку для которой зенитовцы качали в четвертьфинальном матче победного Кубка УЕФА против «Байера».

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Андрей Аршавин и Юлия Барановская Фото: Imago

Когда Аршавины переехали в Лондон, Юлия забеременела в третий раз, однако к этому моменту прежние отношения пары разрушились. Оказалось, Андрей и Юлия никогда не были женаты официально, и девушка стала появляться в медиа под собственной фамилией как Юлия Барановская. Аршавин тем временем завел интрижку с Алисой Казьминой, а Юлия работала на собственное имя: в 2011-м и 2012-м она была ведущей фестиваля «Русская Масленица» на Трафальгарской площади.

Позже Барановская выпустила книгу «Все к лучшему», где в подробностях и довольно откровенно рассказала о жизни с Аршавиным, которая не была безоблачной даже в начале отношений в Петербурге. Вот некоторые выдержки:

«Андрей не привык ничего делать сам. За быт всегда отвечала я. Он мог позвонить мне, когда я была в Америке, и сказать: «Масянь, а закажи мне обед». В этот момент у меня было часа 4 утра».

«Он мог сесть напротив, положить ноги на стол и начать переписываться с другой женщиной, громко в голос смеясь, а потом встать и сказать: «Пошли, погуляем». И мы гуляли по пять часов по Лондону, держась за ручку. Посередине прогулки он мог отодвинуться от меня и пойти вперед с пренебрежением, показывая, что он не хочет быть рядом. Если я говорила: «Я поеду домой», – он меня не отпускал».

«Особенно тяжело было, когда пришло время планировать кесарево. Мы пришли в больницу, и вдруг он начал орать: «Ты будешь рожать тогда, когда я сказал». Я одна, никого из близких рядом нет, он уезжает на сборы – не дай бог, что случится. Конечно, мне было удобнее назначить кесарево на момент, когда хотя бы сестра вернется. Он не слушал: «Я сказал, ты будешь рожать тогда, когда я сказал!»

Через десять дней после выписки из больницы Андрей пришел, чтобы подарить Яне подарок ко дню рождения, демонстративно подчеркнув, что покупал его без меня. Я никак не отреагировала на этот выпад и очень спокойно попросила перевести на меня парковку. Он отказался. Я снова попросила – я не могла ставить машину около дома, потому что все было оформлено на него. Не говоря ни слова больше, он меня ударил. Я отлетела метров на пять – до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы. От боли, обиды и унижения я заплакала. Он почти сразу ушел».

Юлия выдержала унижения, окончательно разорвала контакты с бывшим гражданским мужем и в 2014 году переехала в Москву. В столице девушка стала строить карьеру в шоу-бизнесе: сначала попала на ТНТ (появлялась в передачах «Чего хотят мужчины», «Холостяк», «Перезагрузка»), потом мелькнула на «России-1» и, наконец, добралась до Первого, где стала соведущей Александра Гордона в ток-шоу «Мужское/Женское», а потом стала одной из защитниц в программе «Модный приговор».

Юлия Барановская Фото: Eurosport

Фамилия Барановской стала едва ли не большим брендом, чем фамилия Аршавина. Юлия участвовала в «Ледниковом периоде» с Максимом Шабалиным, вела модные премии и стала своей в русском шоубизе. Она выкладывает фото с Борисом Грачевским, Эмином и Андреем Малаховым, а еще попала в список приглашенных на 50-летний юбилей Филиппа Киркорова.

Недавно Юлия разрешила детям видеться с отцом – совместные фотографии появились в инстаграме Аршавина. Но репутация экс-капитана сборной России не улучшилась: с Алисой Казьминой, ради которой Андрей бросил Барановскую, он поступил точно так же и не интересуется дочерью Есенией, а мама экс-футболиста обратилась в органы с требованием выселить внучку из своей квартиры.

Юлия Барановская – положительный пример для женщин: она развязалась с абьюзером, практически с нуля построила карьеру селебрити (имя Аршавина помогало только на первых порах) и стала успешной самостоятельной личностью. Сейчас она – Юлия Барановская, а не бывшая жена Андрея Аршавина.

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