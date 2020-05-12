Евгений Фролов
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Футболист сурово поплатился за слова.
Самарские «Крылья Советов» оштрафовали вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику власти.
Инцидент случился еще в апреле – Фролов раскритиковал действия правительства России в период пандемии коронавируса. Бывший игрок самарцев Евгений Савин в инстаграме назвал сумму, которую удержали из зарплаты вратаря.
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«Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля), после того как получили подзатыльник аппарата. А кого и на сколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом, отправится в ФНЛ?» – написал Савин.
- «Крылья Советов» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. При нынешнем положении клуб вылетит из РПЛ в ФНЛ.
- Фролов провел в чемпионате России-2019/20 три матча за «Крылья», в которых пропустил четыре мяча.
«Крылья Советов» оштрафовали вратаря за критику власти и нарвались на хейт фанатов
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