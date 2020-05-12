Каталонцы нашли первое подкрепление в чемпионате России.

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук может стать первой покупкой «Барселоны» в летнее трансферное окно.

По данным Don Balon, спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль дважды прилетал в Россию на переговоры с руководством железнодорожников. Кроме того, президент «Барсы» Хосеп Бартомеу одобрил покупку 24-летнего российского игрока.

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Источник считает, что испанский гранд заплатит за Миранчука порядка 15 млн евро. Его покупка спровоцирована скорым расставанием с Иваном Ракитичем, который летом, вероятно, перейдет в «Тоттенхэм» или «Севилью».

На счету Миранчука 9 голов и 5 ассистов в 24 матчах сезона-2019/20, в том числе два точных удара по воротам «Ювентуса» на групповом этапе ЛЧ.

Transfermarkt оценивает Алексея в 14,5 млн евро.

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