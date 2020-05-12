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«Многие не выживут в этих условиях». Широков – о последствиях коронавируса

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Экс-футболист Роман Широков

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Не самый радужный прогноз от бывшего футболиста «Зенита», ЦСКА и «Спартака».

Экс-футболист Роман Широков поделился мнением о коронавирусе и его последствиях.

«Что сильнее ударит по стране: коронавирус или его последствия? Последствия, конечно. У нас уже полтора месяца многие не работают. У них подушки безопасности просто не было. Многие не выживут в этих условиях.

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Основной удар будет месяца через два. Если поначалу кто-то может что-то купить на оставшиеся деньги, привести себя в порядок, то дальше все будет намного печальней. Средний чек в магазинах, наверное, тоже упадет», – заявил Широков в интервью ютьюб-каналу «Футбольный Биги».

  • Широков большую часть карьеры провел в «Зените» (2008-2014) и завершил карьеру в 2016 году.
  • К 12 мая число заболевших в России выросло до 232 тысяч человек – это второй показатель в мире.

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