Вот это сравнения!

«Милан» интересуется нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой.

По информации Calciomercato, руководство «россонери» рассматривает кандидатуру 31-летнего Дзюбы как потенциальную замену Златану Ибрагимовичу, который после завершения сезона-2019/20 может покинуть клуб.

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Также источник сообщает, что Артем уже договорился о продлении контракта с «Зенитом», но это пока не объявляют публично. Поэтому в Петербурге ждут от «Милана» очень выгодного предложения.

В сезоне-2019/20 Дзюба забил 15 мячей и сделал 12 ассистов.

Его стоимость на Transfermarkt – 13 миллионов евро.

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