Селюк назвал фейком информацию об интересе «Барселоны» к Миранчуку

Агент выступил в роли скептика и остудил пыл энтузиастов.

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о приобретении «Барселоной» полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«То, что эта новость – вброс, не вызывает сомнений. Но газета, написавшая это, противоречит сама себе: пишут, что президент одобрил трансфер, но еще надо обговорить зарплату и цену футболиста. Я хорошо знаю Бартомеу, в клубе нет такого, что президент одобрил трансфер, а только потом цену обсуждают. Плюс у «Барселоны» есть финансовые проблемы.

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В прошлом году Смолов уже перешел в «Реал» и «Арсенал», а оказался в итоге на последнем месте с «Сельтой», где полноценно не играет. Теперь давайте про Миранчука – он уже успел перейти в «Ювентус», потом в «Милан», теперь в Испанию поехал, в «Барселону». Я согласен, что Испания ему подходит лучше всего. Может, «Барселона» задумала взять Миранчука, чтобы в РЖД всю жизнь бесплатно возили их болельщиков? Конечно, эта новость – фейк. Просто скажите, вместо кого он будет играть там, вместо Месси? Миранчук реально может пойти в среднюю команду Испании или классом чуть выше, чем средний. «Севилья», «Валенсия» – такие команды ему подойдут», – цитирует Селюка «Матч ТВ».

Ранее Don Balon сообшил , что Бартомеу дал согласие на покупку 24-летнего Миранчука за 15 миллионов евро.

На счету Миранчука 9 голов и 5 ассистов в 24 матчах сезона-2019/20, в том числе два гола «Ювентусу» на групповом этапе ЛЧ.

Transfermarkt оценивает Алексея в 14,5 млн евро.

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