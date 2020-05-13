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Дело Кокорина и Мамаева направлено на пересмотр из-за существенных нарушений

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Павел Мамаев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 10 минут

Парням вменяют одно и то же правонарушение на двоих.

Дело Кокорина и Мамаева отправлено на пересмотр.

Адвокаты футболистов обратились в кассационный суд с жалобой – по их мнению, парней привлекли к ответственности за причинение одних и тех же телесных повреждений водителю Mercedes ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку. «Кассационный суд удовлетворил нашу кассационную жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр», – цитирует адвоката Мамаева РИА «Новости». В качестве причины такого решения указаны «существенные нарушения закона».

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  • Суд назначил Кокорину полтора года лишения свободы, Мамаеву – 1 год и 5 месяцев. Оба вышли в сентябре 2019-го на свободу по УДО.
  • Недавно Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева – она требует возмещения ущерба за пострадавший во время драки автомобиль Mercedes.

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