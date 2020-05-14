Закончился четвертый период работы Юрия Павловича в клубе.

Московский «Локомотив» объявил, что не будет продлевать истекающий в конце сезона контракт главного тренера Юрия Семина. Клуб официально подтвердил расставание со специалистом по окончании действующего соглашения – контракт не будет продлен даже на оставшиеся восемь туров чемпионата России.

«Сегодня состоялось собрание совета директоров «Локомотива», на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утвержден Марко Николич. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года», – говорится в заявлении железнодорожников.

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Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по нынешний момент. Все три чемпионства «железнодорожников» (2002, 2004, 2017/18) случились при Юрии Павловиче.

В последнее время у Семина были натянутые отношения с руководством команды.

Николич прежде тренировал сербские, словенские и венгерские клубы. В 2017-м он привел «Партизан» к победе в чемпионате Сербии, а в 2018-м стал чемпионом Венгрии с клубом «МОЛ Фехервар».

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