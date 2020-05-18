Пока что Матвей Ивахнов почти попал в «Амкал».

Момент, на котором форвард юношеской команды «Динамо» Матвей Ивахнов запулил идеальную дугу от крестовины, влетел в один из самых престижных агрегаторов футбольных видео – инстаграм 433 – и набрал там почти пять миллионов просмотров, попав в топ-20 за месяц. Eurosport.ru поговорил с молодым футболистом и узнал больше о его футбольной (и не только) карьере.

433, попадание на ютуб, 200k подписчиков в инсте

Чемпионат России РПЛ снова в «433» – теперь засветились «Рубин» и необычная тренировка Слуцкого 08/02/2020 В 09:08

– Начнем с актуального: ты попал в инстаграм 433 – как это получилось?

– Да просто кинул видос на их сайт. Я его вырезал из ютьюб-канала Германа El Classico – мои друзья Даня Крапива и Артем Нтумба посоветовали. Списались на английском, кинул им несколько роликов – что-то одобрили, что-то нет, по одобренному прислал оригинал без спецэффектов – они и выложили.

Скажу больше, скоро будет и второе видео.

– Неужели туда так просто попасть? Условный пацан во дворе может рассчитывать на такое?

– Оказалось, что да. Раньше я отправлял им видео в директ – это была моя ошибка, но потом Даня и Артем, которые не раз туда попадали, объяснили мне, что надо действовать по-другому. В шапке профиля есть специальная ссылка на сайт. Зашел, зарегистрировался, отправил видео, ну и дальше со мной связались.

– Это платная история?

– Нет, абсолютно бесплатно. Думаю, они просто расширяют свой инстаграм – у них очень много публикаций, чуть ли не по пять в день. Поэтому хорошее видео легко может к ним залететь.

– Видео с тем самым ударом – это был какой-то челлендж?

– Меня позвали ребята из «Амкала» (футбольная команда блогеров – Eurosport.ru) – я играл против четырех амкаловских ветеранов. Они меня проверяли на прочность: били серии пенальти, выходы один на один и как раз лонгшоты. Ну и вот со второго-третьего раза получилось – надо посмотреть точно (с третьего – Eurosport.ru).

– В названии видео говорится, что ты, возможно, будущий игрок «Амкала». Не боишься, что это будет тебя отвлекать от профессионального футбола?

– Да, в видео так говорится, но это преувеличение. Возможно, чтобы просто завлечь публику. Герман действительно предложил мне со следующего сезона влиться в команду. Мне было это очень приятно, но я сразу же ему сказал, что начало сезона у «Амкала» совпадает со стартом игр у «Динамо», поэтому совмещать это будет невозможно.

Все съемки проходили, когда были школьные и футбольные каникулы, поэтому получилось там много роликов для ютьюба. Мы с Германом договорились, что если будет возможность приехать и сыграть хотя бы матч за «Амкал» – выходной или перерыв в сезоне – я могу к ним залететь. Не более того, и то только после разрешения от тренера и руководства клуба. Я четко контролирую грань между профессиональным футболом и ютьюбом.

Матвей Ивахнов Фото: Eurosport

– На сколько у тебя выросло число подписчиков в инсте после попадания в 433?

– Где-то тысяч на восемь. Думал, кстати, что будет больше.

– Получается, ты свою аудиторию (у Матвея 221 тысяча подписчиков – Eurosport.ru) собрал благодаря ютьюбу? Как это началось?

– Да, именно. Началось это в 2015 или 2016 году. Ребята из блога 2Drots собирали молодых футболистов из академий, я попал в это число. Впоследствии сдружился с основателем канала Женей Бабенко и продолжил сниматься если они звали.

Ну и сейчас уже снимался с ребятами из «Амкала», залетел на многие каналы, так что из-за этого тоже число подписчиков прибавилось.

– У тебя на ютубе ник «Мотя». Почему?

– Меня так и в жизни называют. Плюс большая часть аудитории – молодые ребята, которые учатся в школах, для них Матвей, Матвей Андреевич или Ивахнов будет звучать странно. С какого-то момента просто начали так звать, всем понравилось, да и меня это не обижает. Почему нет?

Переезд в Москву, уход и возвращение в «Динамо», как совмещать тренировки с учебой

– Ты родился в Волгограде, но начинал заниматься футболом в «Динамо». Родители специально переехали ради этого в Москву?

– Можно сказать, что практически да. Мне было где-то четыре года. Меня показали первый раз в Москве, еще не в «Динамо», просто тренеру. И он сказал, что ребенок для своего возраста играет очень хорошо, но набор по вашему возрасту только через год – тогда и приезжайте.

Родители переехали в Москву, чтобы освоиться – мы все знаем, что это непростой город. Я еще полгода жил в Волгограде, а потом приехал и прошел просмотр в «Динамо». В итоге поначалу взяли в старший год, и одним из первых тренеров был Филипп Соколинский, который до сих пор меня тренирует.

– Но через какое-то время ты ушел из «Динамо» в «Локо».

– Мне было лет 11-12. Мы тренировались на улице все время, даже зимой. Родителям это не нравилось, беспокоились о здоровье. Ну и к тому моменту я перешел в свой год, то есть был уже не у Соколинского. А в «Локомотиве» был манеж, тренер, которого родители знали. Так и решились на переход.

Матвей Ивахнов Фото: Eurosport

В первый же игре за «Локо» я оформил хет-трик, да и вообще адаптация прошла шикарно. Тренер дал понять, что я свой. Быстро сдружился с ребятами, у нас была очень сплоченная команда.

– Ты ведь не живешь в интернате, а совмещаешь футбол с учебой в обычной школе. Как это возможно?

– Нереально сложно. Хотя до девятого класса все было хорошо – я даже получил красный аттестат. Но потом начался 10-й класс, через год экзамены – все намного сложнее, поэтому отличных оценок уже не видать, хотя и без троек. Но когда привлекают к тренировкам в той же молодежке, где тренировки с утра – это очень сложно.

Конечно, учителя идут навстречу, за что им огромное спасибо, как и директору моей школы 1409. Под меня подстроили график, чтобы мог уходить с последних уроков.

– В режиме самоизоляции учиться и тренироваться легче?

– Учиться полегче, что-то можно в интернете посмотреть или с ребятами созвониться. Ну а для тренировок это в минус. Мозги, конечно, разгружаются – я приехал пока к родне в Волгоград. Но тренироваться тяжело, поля закрыты – только одно открыто в районе с какой-то порванной сеткой.

С тренерами созваниваемся по видео. Всей командой заходим в эфир и пытаемся что-то делать, если не ОФП, то хотя бы аэробику.

Матвей Ивахнов Фото: Eurosport

– Ты в этом году вернулся в «Динамо». Что пошло не так в «Локо»?

– Последнее время меня не ставили в состав. Пришел тренер, который даже не выпускал на замену. Я не понимал, что происходит. Выходил на 15 минут, что-то показывал, забивал, а на следующую игру опять не ставили.

Думал уходить еще раньше, но сказал родителям нет: просто решил работать еще усерднее. Если не ставят – значит, так надо. Остался еще на два месяца, но на поле все равно почти не появлялся. Тут уже терпение лопнуло. Не знаю, что может быть хуже для футболиста, когда ты не можешь заниматься любимым делом.

Окончательно решили переходить, и я позвонил Соколинскому с просьбой о просмотре – он все еще тренирует возраст чуть старше меня. Филипп все согласовал с руководством – ну и вроде понравился. В первой игре против «Спартака» забил, потом с «Чертаново» отдал голевые передачи – мы выиграли 5:0. В общем, показал себя с лучшей стороны. Как раз после этого у меня появились агенты: Марко Трабукки и Тимур Гурцкая, которые мне до сих пор помогают.

– Как они вышли на тебя?

– Я знал еще со времен «Локомотива», что за мной следит их агентство SportConsult. После перехода в «Динамо», в какой-то момент они пригласили нас с отцом на встречу в офис. Мне очень понравилась их заинтересованность во мне, как в клиенте, и мы с радостью согласились сотрудничать.

– Часто на связи с ними?

– Да, регулярно созваниваемся с ними после игр. Раз в неделю, даже во время карантина на связи, периодически общаемся как дела, как тренируюсь и провожу время.

– Ты говорил чуть ранее, что тебя привлекают к тренировкам с молодежкой. Насколько отличается уровень?

– Очень. Первые два дня очень тяжело было, но потом осваиваешься. В этом плане у «Динамо» все круто с вертикалью по возрастам – к ребятам 2003 года подтягивают из 2004-го, к молодежке – игроков из U-17 и так далее.

Ты смотришь на этот уровень, видишь, что не все получается, и понимаешь, что еще работать и работать.

– А с кем-то из основы пересекался?

– Помню, когда как раз тренировался с молодежкой. В Новогорске есть две столовые – для молодежки и основы, но в тот день почему-то первая не работала, поэтому нам сказали, что можем пообедать с главной командой.

Для ребят из молодежки это, может, было и обычным делом, но для нас, кто просто подпускался к команде – это было событие. Сидит рядом Жоазиньо и ест. Мы офигевали. Причем никто не гордый, все с нами общались, попросил о фото того же Жоазиньо – сфоткались без проблем.

Или, например, мы тренировались с основной на соседних полях, после главная команда прошла через наше поле, ребята пожали нам всем руки – было приятно.

– Есть стереотип, что русские футболисты покупают очень крутые машины уже в молодежке – это так?

– Нет, у нас ребята скромные. Крутые машины я бы заметил, ахах. Меня несколько раз ребята из молодежной команды подвозили после тренировки до метро – это были комфортные, но далеко не люксовые авто.

Детская карьера модели: реклама «Киндера», гордый Гена Букин

– В детстве ты был моделью и много снимался. Как так вышло?

– Мама собрала портфолио, это все исходило от нее. Ей это нравилось. Мне было несложно, но и счастья особо не было. Я понимал, что это приносит денежку, а она семье нужна была.

Начинал я с кадров, но потом каким-то чудом меня позвали на рекламу «Киндер молочный ломтик».

– Я вспомнил, что даже видел ее по телевизору.

– Да, это был какой-то разрыв шаблона. Плюс нашей семье очень хорошо заплатили – на эти деньги даже купили машину. Рекламу крутили года два, после нее меня начали звать даже в какие-то сериалы.

– Ты снимался в культовом сериале нулевых – «Счастливы вместе».

– Да, но там была одна сценка в одной серии – это была далеко не главная роль.

– Какие-то впечатления с тех съемок остались?

– Да, наверное, можно это рассказать. Гена Букин (актер Виктор Логинов – Eurosport.ru), он мне показался высокомерным и гордым, он был главным на площадке. Я такой думаю: блин, смотрел в сериале – классный, добрый, юморной, а тут... Но возможно, это просто такой детский взгляд мой был.

– Что еще с каких-либо съемок запомнилось?

– В одном из сериалов я играл ребенка главной героини. Ну и мне было в диковинку целовать чужую тетю. Помню еще первую работу на камеру – там был большой текст, диалог, если правильно помню, со своим как бы отцом, который вернулся. Помню, было тяжко – долго снимали сцену. Но режиссеры помогали, подсказывали – в итоге добили ее.

– Почему перестал сниматься?

– Очень много времени это стало занимать. Уже и каждодневные тренировки начались, и в то же время предлагались большие работы – нужно было, к примеру, на неделю уехать за город. И я такой: мам, классно-классно, но я все же футболист. Мама расстраивалась. Потом что-то еще предложили, мама такая: вот такая-то денюжка. А я: нет, мамуль, я все же в футбол играю. Мама в итоге это поняла и приняла. Хотя предложения до сих пор поступают.

Матвей Ивахнов Фото: Eurosport

– Ну а когда у тебя был сложный период в «Локомотиве», не было мыслей – может быть, уйти обратно в актеры?

– Нет, таких мыслей не было. Я не был готов завершать карьеру. Футбол – это мечта, к которой я иду, так что даже не рассматривал.

Выбор между АПЛ и РПЛ, Златан – кумир, лучшие юниоры, за которыми стоит следить

– Ты говорил, что из зарубежных лиг нравится АПЛ – почему она?

– С раннего детства, как и отец, болею за «Манчестер Юнайтед», сэр Алекс Фергюсон привил любовь к этой лиге. Я также болею за мадридский «Реал», но понимаю, какого типа я буду игроком – большой, физически одаренный форвард (у Матвея рост 187 см и вес 80 кг – Eurosport.ru). Поэтому в АПЛ для меня оптимальная игра с подходящим стилем.

– Что ты выберешь: русский клуб в ЛЧ или клуб АПЛ, но из зоны вылета?

– Смотря в каком возрасте.

– Допустим, тебе 21-22, ты начал играть в основе «Динамо».

– Если уже начну играть в российском чемпионате, то да, конечно. Одна из целей – европейский футбол. Начать с середняка АПЛ было бы супер.

– А если появился бы шанс начать карьеру сейчас с условного Чемпионшипа?

– Если начинать с него, то думаю, когда уже я буду ближе к основному составу, то есть подрасту и окрепну. Опыт приходит, когда ты играешь с мужиками, которые и играют раза в два быстрее, чем юноши.

– На кого из форвардов ты хочешь быть похожим?

– Ибрагимович. В детстве очень нравились Роналдиньо, Криштиану – они до сих пор мои любимые футболисты, но со временем понял, что именно на Златана мне нужно смотреть и учиться. Если выбирать кого-то одного, то его.

Матвей Ивахнов Фото: Eurosport

– Назови трех ребят, с которыми ты играл, за которыми стоит последить в ближайшие несколько лет?

– Давай назову Макса Турищева из «Локо» – центрфорвард, очень одарен физически, быстрый, забивной, один из лучших бомбардиров юниорской лиги, уже привлекается к молодежке. Потом Арсен Захарян из «Динамо», играл с ним в одной команде. Был лидером юниорской команды 2003 года, сейчас уже тоже в молодежке, играет инсайда, у него техника – супер.

Ну а третьим назову Костю Тюкавина из «Динамо» – тоже физически одаренный нападающий, недавно забил первый гол за основу. Гордость академии – в 17 лет не каждый отличается в матче за основу.

– Какая у тебя футбольная мечта? Чего бы ты хотел добиться, скажем, к 30 годам, чтобы себе сказать – да, у меня успешная карьера?

– О сокровенных мечтах лучше не говорить, но точно хочу играть в топовом чемпионате, играть регулярно. В идеале выиграть АПЛ или Ла Лигу плюс Лигу чемпионов.

– То есть «МЮ» и «Реал» все-таки есть в целях.

– Конечно, 100%.

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