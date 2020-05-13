Действующие чемпионы Англии хотят быть ближе к России.

Холдинг City Football Group рассматривает возможность покупки клуба Тинькофф российской Премьер-лиги.

Руководители компании остались под впечатлением от организации и проведения ЧМ-2018, а также от интереса русских к футболу. Владельцы рассчитывают на приобретение части акций одного из клубов и вложиться в укрепление состава.

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В феврале 2020 года City Football Group через посредников встречались с боссами одного из клубов РПЛ. Но переговоры приостановили из-за проблем флагманской фирмы холдинга «Манчестер Сити» с финансовым фэйр-плей, а затем из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире. Об этом сообщили источники «РБ-Спорт».

City Football Group управляет девятью футбольными клубами. Помимо «Ман Сити» это «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мумбаи Сити» (Индия), «Жирона» (Испания), «Йокогама Маринос» (Япония), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Ломмел» (Бельгия).

Основатель холдинга шейх Мансур – сводный брат действующего президента ОАЭ. Его состояние оценивают в 30 миллиардов долларов.

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