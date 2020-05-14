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«СЭ»: Видич и Лазович отказались войти в штаб Николича в «Локомотиве»

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Неманья Видич

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

А была бы классная тренерская команда.

Бывшие сербские футболисты Неманья Видич и Данко Лазович, выступавшие в РПЛ, отказались войти в штаб Марко Николича – основного кандидата на пост главного тренера «Локомотива».

По информации «Спорт-Экспресса», оба не приняли предложение соотечественника. Лазович предпочел остаться на посту президента «Партизана».

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  • Лазович выступал за «Зенит» с 2010 года по 2014-й, дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.
  • Видич играл в «Спартаке» в 2004-2006 годах и выиграл серебро чемпионата России. Пик его карьеры – выступления за «Манчестер Юнайтед».
  • Контракт Юрия Семина с «Локомотивом» истекает в конце мая.

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