А была бы классная тренерская команда.

Бывшие сербские футболисты Неманья Видич и Данко Лазович, выступавшие в РПЛ, отказались войти в штаб Марко Николича – основного кандидата на пост главного тренера «Локомотива».

По информации «Спорт-Экспресса», оба не приняли предложение соотечественника. Лазович предпочел остаться на посту президента «Партизана».

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Лазович выступал за «Зенит» с 2010 года по 2014-й, дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Видич играл в «Спартаке» в 2004-2006 годах и выиграл серебро чемпионата России. Пик его карьеры – выступления за «Манчестер Юнайтед».

Контракт Юрия Семина с «Локомотивом» истекает в конце мая.

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Чемпионат России Черчесов поздравил Семина с днем рождения, вспомнив годы в «Локомотиве» 11/05/2020 В 17:55