Тарасов объяснил, почему Бузова не смогла от него забеременеть

Слушаем версию второй стороны.

Полузащитник «Рубина» и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал о разводе с певицей и ее нежелании иметь детей.

«Я сказал Оле: «Как насчет детей?» Она ответила: «Да ты что, дети – это супер, конечно. Но у меня есть условие: я хочу свадьбу». А я только оттуда. Сколько прошло с развода, месяцев пять? Говорю: «Ну давай просто распишемся, тихо, улетим куда-нибудь отдыхать, не люблю я этих пышных свадеб».

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Спустя столько времени я понимаю, что это были первые звоночки. В итоге составили брачный контракт, она дала согласие. Мое условие было, что все, что покупаю я, остается мне, все, что вместе – делим пополам. Пункта про детей там не было.

Проходит время, я вижу, что у нее в голове какие-то проекты, работа одна, не было такого, что она говорила «хочу детей». У нас никак не получалось год, два. Я говорю: «Давай сходим, проверимся». Она же меня обвиняла, что я не могу иметь детей. Мне сказали, что я абсолютно здоров, ни о каком бесплодии речи не могло быть. У нее были мелкие проблемы какие-то, но мы их решали – операции, гормоны. Опять не получается. Тогда я начал подозревать, что она просто не хочет – неважно, не готова или от меня не хочет.

Ольга Бузова Фото: Getty Images

Я решил рассказать все, потому что вижу, когда говорят неправду. Если сказали «А», говорите «Б», все, как было. Мне до сих пор присылают эфиры с первых, вторых каналов, как она говорит: «Я могу отсудить у него дом». Что ты можешь отсудить? Каким образом? Ты брачный договор даже не читала? Плюс она меня пугала, пожаловалась серьезным людям, якобы я хочу убить ее. Мол, он ходит с какими-то людьми, у этих людей пистолеты. Ей не нравилось, что у меня друзья – мусульмане, кавказцы. А сама потом что сделала?» – сказал 33-летний Тарасов в интервью Super.

Бузова и Тарасов состояли в браке четыре года – с 2012-го по 2016-й.

Сейчас Тарасов женат на российской модели Анастасии Костенко, а Бузова встречается с музыкантом Давидом Манукяном, который известен под псевдонимом DAVA.

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