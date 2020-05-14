Футбол
Чемпионат России

Большое интервью Тарасова – про грудь Бузовой и то, как он вытаскивал первую жену из стриптиза

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Дмитрий Тарасов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
7 минут назад

Игрок «Рубина» раскрыл много грязных подробностей.

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов дал большое интервью ютьюб-каналу Super. Ниже – самые яркие цитаты российского футболиста.

О том, что хотел увеличить грудь Бузовой

Чемпионат России

Тарасов: «Я шесть лет молчу, меня бывшие полоскают. Пойду и скажу все как есть»

29/04/2020 В 08:30

«Бузова говорила, что одной из моих претензий была в том, что у нее маленькая грудь? Не видел ее интервью, но это неправда. Я что, шесть лет, что ли, терпел маленькую грудь? Это бред. Это ее не устраивала грудь, она хотела сделать операцию. Я – за естественную красоту. В этом проблем точно не было. Первый раз слышу».

О первой супруге – Оксане Пономаренко

«Бывшая жена – это человек, который любит деньги. Я так предполагаю. Она ни разу не работала, мы нехорошо расстались. Я видел переписки, там все было продумано, люди понимали мою зарплату. Как она вообще может в мою сторону раскрывать свой рот, если за все это время около 40 миллионов она от меня получила. Как она может не объяснять дочке, что у нее есть отец, что у него есть чувства и ему можно позвонить.

Я был молодой, но всегда мечтал о семье. И всегда хотел, чтобы жена была младше меня, сейчас я до этого дошел. Я тогда уехал в Томск играть, она со мной. А я же был молодым, хотел погулять с друзьями, покайфовать. Мы даже о свадьбе не говорили, а уже пошли разговоры о ребенке. С первой попытки получилось. Начали жить вместе и это был тяжелый человек. Она ничего не делала! Мои родные приезжали, она даже чаю не нальет. Можно быть говнистого характера, но что-то делать. Совсем не хозяйка.

И дочка даже не испытывала к ней родственных чувств, потому что первые девять месяцев ею занималась моя мама. Потом ее начало бесить, что я постоянно с друзьями, ставила ультиматумы. И как-то в один момент она предложила платить по 50 тысяч ее маме за то, чтобы она сидела с нашим ребенком. Эта семья живет этим. И сейчас они живут за счет меня. Да и дай им бог здоровья, живите сколько хотите. Пока я играю, не жалею ни о чем. Пусть она расскажет о всех этих вещах! Как я ее из стриптиза вытаскивал в периоды ссор. Дочку я люблю. Если она мне позвонит и попросит забрать к себе, клянусь, что так и сделаю».

О том, за что его осуждала Бузова

«Она пожаловалась, что я угрожаю ей, хочу убить ее. «Он ходит с какими-то людьми, у которых пистолеты». В моем окружении много людей разной национальности, много мусульман, мне с ними комфортно. Я такой человек, не делю людей на религии. Оля никогда не любила это, она меня всегда осуждала за общение с кавказцами. А сама потом что сделала? Почему она об этом молчит?» (здесь Тарасов, возможно, имеет в виду тот факт, что Бузова начала встречаться с Давидом Манукяном – российским представителем «кальян-рэпа» – прим. Eurosport)

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

Фото: Instagram

О том, почему Бузова не забеременела

Да, я сдерживал ее. Игры выпадали на выходные дни. Она тогда делала диджей-сеты и отпрашивалась в клубы. Я спать не мог. Не то чтобы я не доверял, но все равно не переживал, мало ли кто пристанет. Я многое ей запрещал делать. После этого у нас был разговор про детей, но у нас не получалось в течение пяти лет. Я не чувствовал от нее желания заводить детей. Она говорила только о работе, о проектах. Она обвиняла меня, что я не могу иметь детей, но я же ее не обвинял. Предлагал провериться. Я проверился – сказали, что все в порядке. Я пытался донести до Оли, что хочу детей. Странно, что мужик хочет, а она – нет. Для меня это диковато.

  • Тарасов стал игроком «Рубина» 18 февраля 2020 года.
  • Ранее футболист выступал за «Локомотив», ФК «Москва» и «Томь».

«Локомотив» объявил о расставании с Семиным и назначении Николича

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат России

Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписал: «Коронавирус»

12/02/2020 В 15:09
Чемпионат России

Тарасов объяснил, почему Бузова не смогла от него забеременеть

4 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат РоссииРубинДмитрий Тарасов
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Англии

Ноэл Галлахер: «Если бы не «Ливерпуль» претендовал на титул, сезон бы уже аннулировали»

ЧЕРЕЗ ЧАС
Чемпионат России

Результат без игры перестал быть индульгенцией. «Локо» заслужил шанс строить команду без Семина

ЧЕРЕЗ 37 МИНУТ
Чемпионат России

«Кикнадзе, ты тварь. Горите в аду». Ядерная реакция фанатов «Локо» на отставку Семина

31 МИНУТ НАЗАД
Футбол

Экс-форвард Бразилии Эдилсон: «Месси и Неймару нужно выиграть ЧМ, чтобы считаться лучше меня»

ЧАС НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

00:00:34
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

00:01:44
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

Трансферные провалы «Челси». Эти ошибки стоили Абрамовичу состояния

00:08:37
Play Icon

Тренды

Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

8 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

Дело Кокорина и Мамаева направлено на пересмотр из-за существенных нарушений

ВЧЕРА В 14:46
Чемпионат России

Calciomercato: «Милан» интересуется Дзюбой как потенциальной заменой Златану

ВЧЕРА В 06:54
MLS

Дос Сантос выложил фото из кровати с бывшей подругой Билзеряна и случайно засветил ее грудь

ВЧЕРА В 21:02
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Больше всего маек «Барселоны». Касаткина присоединилась к флешмобу #МоиФормы

08/05/2020 В 07:31
Play Icon
Чемпионат Англии

Ла Лига и АПЛ вернутся 12 июня

11/05/2020 В 06:48
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
НХЛ

Брызгалов – о Параде: «Мы в каком-то прошлом застряли, 30 лет как нет страны, которая победила»

30/04/2020 В 08:09
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Божественный показательный танец Загитовой: заминка с курткой ничего не испортила

24/03/2019 В 17:17
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«Кикнадзе, ты тварь. Горите в аду». Ядерная реакция фанатов «Локо» на отставку Семина
Следующий материалРезультат без игры перестал быть индульгенцией. «Локо» заслужил шанс строить команду без Семина