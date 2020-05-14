Игрок «Рубина» раскрыл много грязных подробностей.

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов дал большое интервью ютьюб-каналу Super. Ниже – самые яркие цитаты российского футболиста.

О том, что хотел увеличить грудь Бузовой

Чемпионат России Тарасов: «Я шесть лет молчу, меня бывшие полоскают. Пойду и скажу все как есть» 29/04/2020 В 08:30

«Бузова говорила, что одной из моих претензий была в том, что у нее маленькая грудь? Не видел ее интервью, но это неправда. Я что, шесть лет, что ли, терпел маленькую грудь? Это бред. Это ее не устраивала грудь, она хотела сделать операцию. Я – за естественную красоту. В этом проблем точно не было. Первый раз слышу».

О первой супруге – Оксане Пономаренко

«Бывшая жена – это человек, который любит деньги. Я так предполагаю. Она ни разу не работала, мы нехорошо расстались. Я видел переписки, там все было продумано, люди понимали мою зарплату. Как она вообще может в мою сторону раскрывать свой рот, если за все это время около 40 миллионов она от меня получила. Как она может не объяснять дочке, что у нее есть отец, что у него есть чувства и ему можно позвонить.

Я был молодой, но всегда мечтал о семье. И всегда хотел, чтобы жена была младше меня, сейчас я до этого дошел. Я тогда уехал в Томск играть, она со мной. А я же был молодым, хотел погулять с друзьями, покайфовать. Мы даже о свадьбе не говорили, а уже пошли разговоры о ребенке. С первой попытки получилось. Начали жить вместе и это был тяжелый человек. Она ничего не делала! Мои родные приезжали, она даже чаю не нальет. Можно быть говнистого характера, но что-то делать. Совсем не хозяйка.

И дочка даже не испытывала к ней родственных чувств, потому что первые девять месяцев ею занималась моя мама. Потом ее начало бесить, что я постоянно с друзьями, ставила ультиматумы. И как-то в один момент она предложила платить по 50 тысяч ее маме за то, чтобы она сидела с нашим ребенком. Эта семья живет этим. И сейчас они живут за счет меня. Да и дай им бог здоровья, живите сколько хотите. Пока я играю, не жалею ни о чем. Пусть она расскажет о всех этих вещах! Как я ее из стриптиза вытаскивал в периоды ссор. Дочку я люблю. Если она мне позвонит и попросит забрать к себе, клянусь, что так и сделаю».

О том, за что его осуждала Бузова

«Она пожаловалась, что я угрожаю ей, хочу убить ее. «Он ходит с какими-то людьми, у которых пистолеты». В моем окружении много людей разной национальности, много мусульман, мне с ними комфортно. Я такой человек, не делю людей на религии. Оля никогда не любила это, она меня всегда осуждала за общение с кавказцами. А сама потом что сделала? Почему она об этом молчит?» (здесь Тарасов, возможно, имеет в виду тот факт, что Бузова начала встречаться с Давидом Манукяном – российским представителем «кальян-рэпа» – прим. Eurosport)

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова Фото: Instagram

О том, почему Бузова не забеременела

Да, я сдерживал ее. Игры выпадали на выходные дни. Она тогда делала диджей-сеты и отпрашивалась в клубы. Я спать не мог. Не то чтобы я не доверял, но все равно не переживал, мало ли кто пристанет. Я многое ей запрещал делать. После этого у нас был разговор про детей, но у нас не получалось в течение пяти лет. Я не чувствовал от нее желания заводить детей. Она говорила только о работе, о проектах. Она обвиняла меня, что я не могу иметь детей, но я же ее не обвинял. Предлагал провериться. Я проверился – сказали, что все в порядке. Я пытался донести до Оли, что хочу детей. Странно, что мужик хочет, а она – нет. Для меня это диковато.

Тарасов стал игроком «Рубина» 18 февраля 2020 года.

Ранее футболист выступал за «Локомотив», ФК «Москва» и «Томь».

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