Юрий Семин, «Локомотив»
Фото: From Official Website
«Локомотив» расстался с лучшим тренером в своей истории – и сделал это не очень красиво.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на решение клуба не продлевать с ним контракт.
«Задавайте вопросы Мещерякову, звоните ему. Мне нечего сказать. Все они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно», – цитирует Семина «Чемпионат».
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- Анатолий Мещеряков – председатель совета директоров «Локомотива».
- Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по нынешний момент.
- Все три чемпионства «железнодорожников» (2002, 2004, 2017/18) случились при Юрии Павловиче.
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