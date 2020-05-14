«Один из самых стыдных моментов за всю историю российского футбола».

14 мая «Локомотив» объявил о расставании с главным тренером первой команды Юрием Семиным и назначении на его пост Марко Николича.

Болельщики «Локо» остались недовольны решением руководства клуба: в комментариях под новостью об уходе Семина развернулась настоящая жара.

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«Это один из самых стыдных моментов за всю историю российского футбола», – написал пользователь твиттера Красавчик Леша. И это, пожалуй, самый мягкий комментарий в треде – другие оказались сплошь нецензурными.

Некоторые болельщики уже хоронят красно-зеленый клуб:

Кажется, даже фанаты «Спартака» поддерживают Юрия Павловича:

Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по нынешний момент.

Все три чемпионства «железнодорожников» (2002, 2004, 2017/18) случились при Юрии Павловиче.

Семин прокомментировал свою отставку

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