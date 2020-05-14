Футбол
Чемпионат России

«Кикнадзе, ты тварь. Горите в аду». Ядерная реакция фанатов «Локо» на отставку Семина

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Юрий Семин

Фото: Getty Images

Автор:Тимофей Яценко
33 минут назад
@timofeyatsenko

«Один из самых стыдных моментов за всю историю российского футбола».

14 мая «Локомотив» объявил о расставании с главным тренером первой команды Юрием Семиным и назначении на его пост Марко Николича.

Болельщики «Локо» остались недовольны решением руководства клуба: в комментариях под новостью об уходе Семина развернулась настоящая жара.

Чемпионат России

Семин вновь борется с боссом, но шансов против Кикнадзе меньше. «Локо» нужна новая команда

06/03/2020 В 20:00

«Это один из самых стыдных моментов за всю историю российского футбола», – написал пользователь твиттера Красавчик Леша. И это, пожалуй, самый мягкий комментарий в треде – другие оказались сплошь нецензурными.

Некоторые болельщики уже хоронят красно-зеленый клуб:

Кажется, даже фанаты «Спартака» поддерживают Юрия Павловича:

  • Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по нынешний момент.
  • Все три чемпионства «железнодорожников» (2002, 2004, 2017/18) случились при Юрии Павловиче.

Семин прокомментировал свою отставку

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России

Губерниев: «Семин – тренер года в России? Голосовали точно серебряные олени»

20/12/2019 В 09:58
Чемпионат России

Семин прокомментировал свою отставку

ЧАС НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат РоссииЛокомотивЮрий Семин
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Англии

Ноэл Галлахер: «Если бы не «Ливерпуль» претендовал на титул, сезон бы уже аннулировали»

ЧЕРЕЗ ЧАС
Чемпионат России

Результат без игры перестал быть индульгенцией. «Локо» заслужил шанс строить команду без Семина

ЧЕРЕЗ 35 МИНУТ
Чемпионат России

Большое интервью Тарасова – про грудь Бузовой и то, как он вытаскивал первую жену из стриптиза

8 МИНУТ НАЗАД
Футбол

Экс-форвард Бразилии Эдилсон: «Месси и Неймару нужно выиграть ЧМ, чтобы считаться лучше меня»

ЧАС НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

00:00:34
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

00:01:44
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

Трансферные провалы «Челси». Эти ошибки стоили Абрамовичу состояния

00:08:37
Play Icon

Тренды

Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

8 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

Дело Кокорина и Мамаева направлено на пересмотр из-за существенных нарушений

ВЧЕРА В 14:46
Чемпионат России

Calciomercato: «Милан» интересуется Дзюбой как потенциальной заменой Златану

ВЧЕРА В 06:54
MLS

Дос Сантос выложил фото из кровати с бывшей подругой Билзеряна и случайно засветил ее грудь

ВЧЕРА В 21:02
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Больше всего маек «Барселоны». Касаткина присоединилась к флешмобу #МоиФормы

08/05/2020 В 07:31
Play Icon
Чемпионат Англии

Ла Лига и АПЛ вернутся 12 июня

11/05/2020 В 06:48
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
НХЛ

Брызгалов – о Параде: «Мы в каком-то прошлом застряли, 30 лет как нет страны, которая победила»

30/04/2020 В 08:09
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Божественный показательный танец Загитовой: заминка с курткой ничего не испортила

24/03/2019 В 17:17
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалСемин прокомментировал свою отставку
Следующий материалБольшое интервью Тарасова – про грудь Бузовой и то, как он вытаскивал первую жену из стриптиза