Футбол
Чемпионат России

Результат без игры перестал быть индульгенцией. «Локо» заслужил шанс строить команду без Семина

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Локомотив

Фото: Eurosport

Автор:Александр Петров
через 33 минут
@_PetrovAlexandr

Легенде пора превратиться в миф.

Когда в ту же реку ты решаешься войти дважды, новый заход неизбежно будут мерить по предыдущему. Вопрос в том, отвечают ли твои навыки потребностям в тот самый исторический момент.

Исторический момент четвертого пришествия Семина – это смена Ольги Смородской Ильей Геркусом и попытка все сделать иначе. Возвращение Юрия Павловича было, безусловно, пиар-проектом, направленным на болельщиков. Причем стратегия была win-win: в случае успеха – возвращение короля, которому ты поспособствовал, при неудаче – ты предоставил шанс легенде, чего не сделала твоя предшественница.

Чемпионат России

«Кикнадзе, ты тварь. Горите в аду». Ядерная реакция фанатов «Локо» на отставку Семина

35 МИНУТ НАЗАД

Семин выиграл чемпионство. И потому, что всегда умел поддерживать команду на высоком по меркам РПЛ уровне, и потому, что противостояли тому «Локо» похмельный «Спартак», «Зенит» позднего Манчини и ЦСКА, у которого хроническая недостаточность футболистов уже тогда переходила в терминальную стадию. Это не попытка принизить достижение – чемпионство, два Кубка и Суперкубок – сложнее придумать больший успех в титульном эквиваленте, когда у тебя нет бюджета, как у Питера. Просто вот исторический момент.

«Локомотив» – чемпион России

Фото: Getty Images

Семин – это великодержавная стабильность, в которой нет места прорывам и революциям. Оттого и обсуждать игру «Локомотива» бессмысленно. На уровне русского футбола она представлялась системой почти без слабых мест, на уровне европейского футбола это был сервис пак версии 1.0.5. Можно ли в этом обвинять Семина? Вряд ли. Это издержки, которые были заложены на старте. Без внятной игровой концепции в топовой европейской весне делать нечего, а в России она есть только у одной команды из города намного южнее Москвы. Да и то не всегда.

Еще раз: речь не о результате. При хороших раскладах два четвертых места в группе ЛЧ вполне могли превратиться в условные два третьих – вполне приемлемый исход. Дело в философии абсолютного примата результата над игровой айдентикой, который не может работать вечно. Любопытно, что для Ильи Геркуса, который как раз очевидно хотел идти по западноевропейскому вектору, победа в чемпионате (то есть, де-факто, главная ачивка) превратилась в крушение принципа win-win. Семин с еврофильскими воззрениями сделал то же самое, что когда-то с «Интером», «Андерлехтом» и «Реалом», а золотая медаль действительно превратила его в короля, против которого не устроишь дворцовый переворот – все поданные на стороне Его Величества.

Юрий Семин

Фото: Getty Images

В режиме «государство – это я» Семин в «Локо» просуществовал почти четыре года. Он никогда не изменял себе – ни игре, ни желанию контролировать все процессы в клубе, включая трансферы, ни постоянным войнушкам с боссами команды. Но изменилось время. Отставание в РПЛ и неудачи в Европе позволили провести переворот уже против самого Юрия Палыча. И неважно, что водрузили на свои знамена мятежники – узнаваемый почерк, яркую игру или вообще нечто невнятное, что в итоге сказал председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков. Важно, что просто результат перестал быть индульгенцией.

Нет никаких гарантий, что Марко Николич лучше Семина. Более чем возможно, что наоборот. Просто идейный застой в «Локо» достиг такого уровня, что любое новое течение будет лучше для клуба. Даже если конкретно серб провалится, его появление – шанс на перемены. Который подчас важнее содержания этих перемен.

В конце концов, всегда есть вероятность, что придет новый президент, который попытается купить любовь фанатов.

«Кикнадзе, ты тварь. Горите в аду». Ядерная реакция фанатов «Локо» на отставку Семина

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат России

Семин прокомментировал свою отставку

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

«Локомотив» объявил о расставании с Семиным и назначении Николича

3 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат РоссииЛокомотивЮрий Семин
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Англии

Ноэл Галлахер: «Если бы не «Ливерпуль» претендовал на титул, сезон бы уже аннулировали»

ЧЕРЕЗ ЧАС
Чемпионат России

Большое интервью Тарасова – про грудь Бузовой и то, как он вытаскивал первую жену из стриптиза

11 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат России

«Кикнадзе, ты тварь. Горите в аду». Ядерная реакция фанатов «Локо» на отставку Семина

35 МИНУТ НАЗАД
Футбол

Экс-форвард Бразилии Эдилсон: «Месси и Неймару нужно выиграть ЧМ, чтобы считаться лучше меня»

ЧАС НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

00:00:34
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

00:01:44
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

Трансферные провалы «Челси». Эти ошибки стоили Абрамовичу состояния

00:08:37
Play Icon

Тренды

Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

8 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

Дело Кокорина и Мамаева направлено на пересмотр из-за существенных нарушений

ВЧЕРА В 14:46
Чемпионат России

Calciomercato: «Милан» интересуется Дзюбой как потенциальной заменой Златану

ВЧЕРА В 06:54
MLS

Дос Сантос выложил фото из кровати с бывшей подругой Билзеряна и случайно засветил ее грудь

ВЧЕРА В 21:02
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Больше всего маек «Барселоны». Касаткина присоединилась к флешмобу #МоиФормы

08/05/2020 В 07:31
Play Icon
Чемпионат Англии

Ла Лига и АПЛ вернутся 12 июня

11/05/2020 В 06:48
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
НХЛ

Брызгалов – о Параде: «Мы в каком-то прошлом застряли, 30 лет как нет страны, которая победила»

30/04/2020 В 08:09
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Божественный показательный танец Загитовой: заминка с курткой ничего не испортила

24/03/2019 В 17:17
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалБольшое интервью Тарасова – про грудь Бузовой и то, как он вытаскивал первую жену из стриптиза
Следующий материалНоэл Галлахер: «Если бы не «Ливерпуль» претендовал на титул, сезон бы уже аннулировали»