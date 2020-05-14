Легенде пора превратиться в миф.

Когда в ту же реку ты решаешься войти дважды, новый заход неизбежно будут мерить по предыдущему. Вопрос в том, отвечают ли твои навыки потребностям в тот самый исторический момент.

Исторический момент четвертого пришествия Семина – это смена Ольги Смородской Ильей Геркусом и попытка все сделать иначе. Возвращение Юрия Павловича было, безусловно, пиар-проектом, направленным на болельщиков. Причем стратегия была win-win: в случае успеха – возвращение короля, которому ты поспособствовал, при неудаче – ты предоставил шанс легенде, чего не сделала твоя предшественница.

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Семин выиграл чемпионство. И потому, что всегда умел поддерживать команду на высоком по меркам РПЛ уровне, и потому, что противостояли тому «Локо» похмельный «Спартак», «Зенит» позднего Манчини и ЦСКА, у которого хроническая недостаточность футболистов уже тогда переходила в терминальную стадию. Это не попытка принизить достижение – чемпионство, два Кубка и Суперкубок – сложнее придумать больший успех в титульном эквиваленте, когда у тебя нет бюджета, как у Питера. Просто вот исторический момент.

«Локомотив» – чемпион России Фото: Getty Images

Семин – это великодержавная стабильность, в которой нет места прорывам и революциям. Оттого и обсуждать игру «Локомотива» бессмысленно. На уровне русского футбола она представлялась системой почти без слабых мест, на уровне европейского футбола это был сервис пак версии 1.0.5. Можно ли в этом обвинять Семина? Вряд ли. Это издержки, которые были заложены на старте. Без внятной игровой концепции в топовой европейской весне делать нечего, а в России она есть только у одной команды из города намного южнее Москвы. Да и то не всегда.

Еще раз: речь не о результате. При хороших раскладах два четвертых места в группе ЛЧ вполне могли превратиться в условные два третьих – вполне приемлемый исход. Дело в философии абсолютного примата результата над игровой айдентикой, который не может работать вечно. Любопытно, что для Ильи Геркуса, который как раз очевидно хотел идти по западноевропейскому вектору, победа в чемпионате (то есть, де-факто, главная ачивка) превратилась в крушение принципа win-win. Семин с еврофильскими воззрениями сделал то же самое, что когда-то с «Интером», «Андерлехтом» и «Реалом», а золотая медаль действительно превратила его в короля, против которого не устроишь дворцовый переворот – все поданные на стороне Его Величества.

Юрий Семин Фото: Getty Images

В режиме «государство – это я» Семин в «Локо» просуществовал почти четыре года. Он никогда не изменял себе – ни игре, ни желанию контролировать все процессы в клубе, включая трансферы, ни постоянным войнушкам с боссами команды. Но изменилось время. Отставание в РПЛ и неудачи в Европе позволили провести переворот уже против самого Юрия Палыча. И неважно, что водрузили на свои знамена мятежники – узнаваемый почерк, яркую игру или вообще нечто невнятное, что в итоге сказал председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков. Важно, что просто результат перестал быть индульгенцией.

Нет никаких гарантий, что Марко Николич лучше Семина. Более чем возможно, что наоборот. Просто идейный застой в «Локо» достиг такого уровня, что любое новое течение будет лучше для клуба. Даже если конкретно серб провалится, его появление – шанс на перемены. Который подчас важнее содержания этих перемен.

В конце концов, всегда есть вероятность, что придет новый президент, который попытается купить любовь фанатов.

«Кикнадзе, ты тварь. Горите в аду». Ядерная реакция фанатов «Локо» на отставку Семина

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