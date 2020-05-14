Юрий Семин
Фото: Getty Images
Юрий Палыч не пошел на компромисс.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что ответил отказом на предложение руководства клуба занять пост почетного главного тренера.
В четверг 14 мая «Локомотив» объявил, что не будет подписывать новый контракт с Семиным, с 1 июня должность главного тренера займет сербский специалист Марко Николич. Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что клуб предложил Юрию Павловичу должность почетного главного тренера.
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«Ответил отказом. Пока я главный тренер «Локомотива» до 31 мая, пока ничего не планирую делать», – заявил Семин. Слова 73-летнего специалиста приводит РИА «Новости».
- Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по нынешний момент.
- Все три чемпионства железнодорожников (2002, 2004, 2017/18) случились при Юрии Павловиче.
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