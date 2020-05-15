16-летняя дочь Малафеева вышла из больницы после обвинений в продаже наркотиков

Ксения обратилась к подписчикам впервые после инцидента.

16-летняя дочь Вячеслава Малафеева Ксения вышла из больницы и обратилась к подписчикам впервые после обвинений в сбыте наркотиков.

«За последний год я поняла, что не жила настоящим. Постоянно вспоминала и грустила по прошлому и ждала лучшего будущего. Когда же наступало то будущее, я снова загонялась по прошлому. Я как будто вылетела из жизни. Я вспомню только несколько дней, которые можно сосчитать по пальцам, когда была счастлива в настоящий момент.

Чемпионат России «Последствия болезни и гормоны влияют на поведение». Жена Малафеева – о состоянии падчерицы 09/03/2020 В 23:56

Сейчас я, конечно же, считаю, что этот год [учебный] был просто ******** [офигенным], просто я не ценила каждый день, не ценила то, что у меня было. Хотела, чтоб все постоянно закончилось и было что-то другое.

В марте я легла в больницу (в ЦИРПП) на почти 1,5 месяца и мы не виделись с моим парнем все это время. На протяжении всех наших отношений мы были просто каждый день 24/7 вместе. Все дни в ЦИРПП мне было очень ужасно, плохо и больно. И за это время я поняла, что нужно ценить то, что у меня есть. Грубо говоря, я могу потерять то, что имею.

На данный момент прошло уже больше трех недель, как я вернулась из больницы, и я стараюсь каждый день получать удовольствие от жизни и быть счастливой. Странно звучит «Стараюсь быть счастливой», но это именно так. Мне это очень тяжело дается. Это моя одна из самых больших проблем. Я пытаюсь жить настоящим, хоть для меня это и очень трудно. В своих мыслях я очень часто вижу какие-то картинки из прошлого (за этот год). Я постоянно очень скучаю по определенному времени. Я борюсь сама с собой», – написала Ксения.

В марте Ксения попалась на продаже четырех таблеток экстази знакомому и находится под подиской о невыезде.

В 2011 году в автокатастрофе погибла первая жена Малафеева, родная мать Ксении – Марина Малафеева.

16-летняя дочь Малафеева продавала наркотики ради карманных денег. Она сказала об этом на допросе

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат России 16-летнюю дочь Малафеева обвиняют в распространении наркотиков. Ей грозит 15 лет тюрьмы 07/03/2020 В 21:20