Назначение Николича одобряет только Василий Уткин.

Увольнение Юрия Семина и назначение на пост главного тренера «Локомотива» Марко Николича возмутило болельщиков, большинство журналистов и людей, работающих в сфере футбола. Многие выступили со словами поддержки в адрес Семина, решение руководства клуба поддержал журналист Василий Уткин.

Динияр Билялетдинов – «Чемпионату»: «Не понимаю, за что уволили Юрия Павловича. Логики в этом решении совета директоров не вижу. В данной ситуации вообще не понимаю поведения руководства. Представим, что сезон не возобновится, задача с попаданием с Лигу чемпионов выполнена. И смысл тогда говорить и делать какие-то кадровые изменения? Остались одни вопросы, ответов просто нет.

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«Локомотив» и Юрий Павлович Семин – бренд, они неразрывны. Он привел «Локомотив» туда, где он сейчас находится. К сожалению, пока не видим адекватного интервью и заявления по поводу этой ситуации. Именно это в первую очередь неправильно».

Илья Геркус – «Матч ТВ»: «Отставка тренера в футболе – это не сенсация, такое случается сплошь и рядом. Но уход успешного тренера, который по ходу сезона идет на втором месте, – вот это сенсация. Это вотум недоверия, крайняя форма реакции клуба на работу тренера. Расставание с таким популярным специалистом – это неуважение к болельщикам. Форма такого решения – демонстративное пренебрежение футбольными ценностями.

Илья Геркус Фото: Getty Images

Кикнадзе и Мещеряков противопоставили себя большинству болельщиков «Локомотива», истории клуба. Это все перечеркнуто. С точки зрения денег, которые можно получить, попав в групповой этап Лиги чемпионов, приглашение мало кому известного специалиста – это огромный риск. Думаю, что игроки «Локомотива» гуглили, кто такой Николич».

Валерий Газзаев – «Спорт-Экспрессу»: «Я очень сожалею, что руководство «Локомотива» приняло такое решение. Чем оно мотивировано? Мне совершенно непонятно. Как можно не продлевать контракт с тренером, который идет сейчас на втором месте, в зоне Лиги чемпионов? Нет слов... Такие решения могут принимать только те люди, которые не понимают, что их ждет завтра. На каком основании не продлили соглашение с Юрием Павловичем? Да, они могут ссылаться на его возраст, что-то еще. Но, по-моему, главный и единственный критерий в этом вопросе – результат. Если его нет, тренера меняют. Но Семин за последние годы завоевал столько трофеев и медалей! Где логика? Где основания для смены? Вы мне объясните! Разве Семин не выполнил задач?»

Николай Наумов – «Спорт-Экспрессу»: «Спортивный принцип полностью нарушен. Семин однозначно успешный тренер, идет на втором месте. А его убирают. И какая здесь логика? Мотив только один. Гендиректор клуба решил, что ему нужен послушный, ласковый тренер, который будет ему в рот заглядывать. Не спорить с ним. Вот и вся логика. Но Кикнадзе сильно ошибается. Если он думает, что без Семина ему станет легче и он будет пупом земли, то это не так. Кикнадзе уйдет вслед за Семиным! Я в этом даже не сомневаюсь. Почему? Что сейчас начнется? Придет никому не известный тренер – Николич. Понятно, что он результата не даст».

Юрий Семин Фото: Getty Images

Дмитрий Сенников – «Чемпионату»: «Локомотив» за последние годы выиграл чемпионство, два Кубка и Суперкубок страны. Не укладывается в голове, зачем увольнять тренера, если команда идет на втором месте в чемпионате. Такое может быть только в «Спартаке», мне кажется. У них было такое, когда они занимали второе место, а Черчесова или Карпина снимали с должности. Мои личные опасения связаны только с тем, что не будет результата и игры. Болельщики снова начнут протестовать. Не будет той семьи, которую построил Юрий Павлович».

Василий Уткин – на ютьюбе: «Я скептически отношусь к перспективам Юрия Семина как тренера. Я могу всего лишь объяснить свою позицию. Разумеется, поклонники таланта и успехов Семина говорят о его величии, легендарности, о том, что почти все значимые победы достигнуты при его непосредственном участии. Все это правильно, но это и не подлежит ревизии. Речь о том, кто будет тренером «Локомотива» в ближайшие три года.

Я ничего пока не знаю о Марко Николиче. Поклонники Семина отдают дань уважения огромной фигуре Юрия Павловича, еще и поливая окружающих его людей фекалиями. Всегда не те управленцы. Сегодня почему-то даже костерят Валерия Филатова, который когда-то на посту президента сделал не меньше Семина для «Локомотива». Филатов давно не сподвижник Семина. Когда Семин ушел в сборную и хотел потом вернуться, он не вернулся, и это была позиция Филатова.

Мне не представляется, что для того, чтобы посчитать, что век Семина в «Локомотиве» близится к завершению, нужно быть хейтером Семина. Это трезвая оценка ситуации. Я с большой симпатией отношусь персонально к Семину, но скептически отношусь к его перспективам как тренера. У меня есть право на ошибку, я всего лишь журналист. Да, я считаю, что Семину давно пора на пенсию».

Николич приступит к исполнению обязанностей с 1 июня 2020 года.

Семин отказался стать почетным главным тренером «Локомотива» и остаться в структуре клуба.

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