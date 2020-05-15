Эсекиэль Понсе
Фото: Getty Images
При оформлении перехода имели место нарушения.
ФИФА начала расследование трансфера Эсекиэля Понсе из «Ромы» в «Спартак».
По информации телеграм-канала «ЭкСпорт», организация проинформировала об этом итальянский клуб. ФИФА требует от «Ромы» предоставить документальные доказательства сделки. Также сообщается, что при необходимости дело рассмотрит Комитет по статусу игроков.
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Расследование начато после обращения аргентинского клуба «Ньюэллз Олд Бойз», который не получил 40 процентов от вырученной за Понсе суммы – «Спартак» заплатил за нападающего 2 млн евро, в сделку включили вратаря Андреа Романьоли, который сейчас играет за «Спартак-2». Аргентинцы требуют от «Ромы» компенсацию в 2,4 миллиона евро.
- 23-летний Понсе подписал контракт со «Спартаком» летом 2019 года.
- В сезоне-2019/20 игрок забил за «Спартак» 9 мячей в 26 матчах.
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