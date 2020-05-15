Ура? Ура!

Исполком РФС объявил решение о возобновлении чемпионата и Кубка России после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Тинькофф РПЛ вернется 21 июня – матчи пройдут без зрителей, командам разрешат делать по пять замен в матче. ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта. Клубы, занявшие предпоследнее и последнее места в РПЛ, выбывают в ФНЛ, а два первых места ФНЛ поднимаются в высший дивизион.

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Также 21 июня возвращается розыгрыш Кубка России, в матчах которого тоже разрешены пять замен. Места игр будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Структура календаря оставшихся туров выглядит так:

23 тур: 21 июня;

24 тур: 28 июня;

25 тур: 1 июля;

26 тур: 5 июля;

27 тур: 8 июля;

28 тур: 12 июля;

29 тур: 15 июля;

30 тур: 22 июля.

Тинькофф РПЛ была приостановлена после 22-го тура, лидером на вынужденную паузу ушел «Зенит». Первые два места в заранее завершенной ФНЛ заняли «Ротор» и «Химки».

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