«Зенит»
Фото: Getty Images
Ура? Ура!
Исполком РФС объявил решение о возобновлении чемпионата и Кубка России после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Тинькофф РПЛ вернется 21 июня – матчи пройдут без зрителей, командам разрешат делать по пять замен в матче. ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта. Клубы, занявшие предпоследнее и последнее места в РПЛ, выбывают в ФНЛ, а два первых места ФНЛ поднимаются в высший дивизион.
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Также 21 июня возвращается розыгрыш Кубка России, в матчах которого тоже разрешены пять замен. Места игр будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.
Структура календаря оставшихся туров выглядит так:
- 23 тур: 21 июня;
- 24 тур: 28 июня;
- 25 тур: 1 июля;
- 26 тур: 5 июля;
- 27 тур: 8 июля;
- 28 тур: 12 июля;
- 29 тур: 15 июля;
- 30 тур: 22 июля.
Тинькофф РПЛ была приостановлена после 22-го тура, лидером на вынужденную паузу ушел «Зенит». Первые два места в заранее завершенной ФНЛ заняли «Ротор» и «Химки».
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