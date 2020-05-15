🔝«Ротор» и «Химки» вышли в Тинькофф РПЛ, стыковых матчей не будет

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Волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки» сыграют в Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21.

Исполком РФС постановил, что приостановленный из-за пандемии коронавируса розыгрыш ФНЛ не будет возобновлен, результаты зафиксированы по данным на 17 марта. Первые два места заняли «Ротор» и «Химки» – эти клубы получили путевку в РПЛ, их места займут аутсайдеры из высшего дивизиона.

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Журналист Василий Конов сообщает, что стыковые матчи третьего и четвертого клубов ФНЛ с 13-м и 14-м клубами РПЛ отменены – следовательно, «Чертаново» и «Торпедо» остаются в ФНЛ.

Последнее место в Тинькофф РПЛ занимает «Ахмат», предпоследнее – «Крылья Советов».

Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня – матчи пройдут без зрителей.

Тинькофф РПЛ и Кубок России возобновятся 21 июня – матчи пройдут без зрителей

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Чемпионат России 🔥🔥🔥Тинькофф РПЛ и Кубок России возобновятся 21 июня – матчи пройдут без зрителей ЧАС НАЗАД