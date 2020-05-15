Экс-игрок «Спартака» Ковач вспомнил историю с Дзюбой и кошельком Быстрова

Радослав Ковач («Спартак»)
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Чешский легионер не понимает, зачем Артему могли понадобиться чужие деньги, ведь футболистам и так отлично платят.
Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач вспомнил скандальную ситуацию с Артемом Дзюбой и Владимиром Быстровым. В 2009 году Дзюба якобы украл у Быстрова 15 тысяч рублей.
«Это было очень давно. Мне рассказывали, что Дзюба якобы взял какие-то деньги. Я не понимаю, как это возможно, ведь у Артема немаленькая зарплата. Мне это непонятно.
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Ну вот серьезно, зачем ему чужие деньги? Мы с Йиранеком много обсуждали эту тему, была тяжелая ситуация для всей команды. Мне лично было жалко, что после этого Дзюба ушел. А что касается отношения к Артему после того случая... С ним все разговаривали. Никаких проблем не возникало», – цитирует Ковача Sport24.
- Ковач выступал за «Спартак» в 2005-2009 гг. Он трехкратный вице-чемпион России.
- Радослав завершил карьеру в 2016 году в пражской «Спарте».
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