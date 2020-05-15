Некоторые болельщики «Локо» не знают до сих пор.

В четверг, 14 мая, «Локомотив» объявил об уходе из клуба главного тренера Юрия Семина. Место Юрия Павловича займет сербский специалист Марко Николич.

Еще в марте, когда венгерский сайт Nemzeti Sport сообщил о грядущем назначении Николича в «Локомотив», председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков опроверг эту информацию. Причем сделал это не дипломатично, а довольно жестко:

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В Венгрии коронавирус есть? Может быть, на мозг воздействует... Я не знаю, кто это такой. Предлагаю всем коллегам внимательно проштудировать еще источники в Гондурасе, Никарагуа, Новой Зеландии. Они найдут там много нового и интересного

В апреле Мещеряков снова опроверг слухи о возможном назначении Николича. И снова сделал это в грубой манере:

Спрашивайте об этом у тех, кто это написал. Я слухи не комментирую. Если на заборе напишут, что вы дурак, то как вы отреагируете?

Контракт с Николичем подписан по схеме 2 + 1.

Ранее сербский специалист привел «Партизан» к золоту чемпионата Сербии, а «МОЛ Фехервар» – к золоту чемпионата Венгрии.

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