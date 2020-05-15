Футбол
Чемпионат России

«Поштудируйте еще источники в Гондурасе». Как топ-менеджер «Локо» отрицал переговоры с Николичем

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

RFPL CEP Sergei Cheban (L) and FC Lokomotiv Moscow Board Chairman Anatoly Meshcheryakov

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
31 минут назад

Некоторые болельщики «Локо» не знают до сих пор.

В четверг, 14 мая, «Локомотив» объявил об уходе из клуба главного тренера Юрия Семина. Место Юрия Павловича займет сербский специалист Марко Николич.

Еще в марте, когда венгерский сайт Nemzeti Sport сообщил о грядущем назначении Николича в «Локомотив», председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков опроверг эту информацию. Причем сделал это не дипломатично, а довольно жестко:

Чемпионат России

Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»

ВЧЕРА В 18:37
В Венгрии коронавирус есть? Может быть, на мозг воздействует... Я не знаю, кто это такой. Предлагаю всем коллегам внимательно проштудировать еще источники в Гондурасе, Никарагуа, Новой Зеландии. Они найдут там много нового и интересного

В апреле Мещеряков снова опроверг слухи о возможном назначении Николича. И снова сделал это в грубой манере:

Спрашивайте об этом у тех, кто это написал. Я слухи не комментирую. Если на заборе напишут, что вы дурак, то как вы отреагируете?
  • Контракт с Николичем подписан по схеме 2 + 1.
  • Ранее сербский специалист привел «Партизан» к золоту чемпионата Сербии, а «МОЛ Фехервар» – к золоту чемпионата Венгрии.

«Кикнадзе, ты тварь. Горите в аду». Ядерная реакция фанатов «Локо» на отставку Семина

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат России

Результат без игры перестал быть индульгенцией. «Локо» заслужил шанс строить команду без Семина

ВЧЕРА В 17:46
Чемпионат России

«Локомотив» нашел замену Семину, но Юрий Палыч все равно может остаться. Что происходит в клубе?

27/04/2020 В 19:11
По теме
ФутболЧемпионат РоссииЛокомотивМарко Николич
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

ЧЕРЕЗ 21 МИНУТ
Чемпионат Англии

«У него есть мнение абсолютно обо всем на свете». Клопп и Невилл обменялись дружескими подколами

ЧЕРЕЗ 4 МИНУТ
Чемпионат России

Экс-игрок «Спартака» Ковач вспомнил историю с Дзюбой и кошельком Быстрова

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Испании

В Испании задержали мужчину, планировавшего устроить теракт во время Класико

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

00:00:34
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

00:01:44
Play Icon

Тренды

Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

ВЧЕРА В 09:08
Play Icon
Чемпионат России

Дело Кокорина и Мамаева направлено на пересмотр из-за существенных нарушений

13/05/2020 В 14:46
Чемпионат России

Calciomercato: «Милан» интересуется Дзюбой как потенциальной заменой Златану

13/05/2020 В 06:54
MLS

Дос Сантос выложил фото из кровати с бывшей подругой Билзеряна и случайно засветил ее грудь

12/05/2020 В 21:02
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
НХЛ

Брызгалов – о Параде: «Мы в каком-то прошлом застряли, 30 лет как нет страны, которая победила»

30/04/2020 В 08:09
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Чемпионат Франции

The Sun: бойфренд матери Неймара прежде встречался с поваром бразильца и другими мужчинами

13/04/2020 В 18:45
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Божественный показательный танец Загитовой: заминка с курткой ничего не испортила

24/03/2019 В 17:17
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалЭкс-игрок «Спартака» Ковач вспомнил историю с Дзюбой и кошельком Быстрова
Следующий материал«У него есть мнение абсолютно обо всем на свете». Клопп и Невилл обменялись дружескими подколами