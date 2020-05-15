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Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

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Юрий Семин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 21 минут

Пока конкретных предложений нет, но Юрий Палыч наверняка останется в РПЛ.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не уйдет на пенсию, несмотря на то, что руководство железнодорожников не стало продлевать его контракт.

На следующий день после ухода Семина из «Локомотива» президент РФС Александр Дюков выразил надежду, что 73-летний Юрий Палыч продолжит тренерскую деятельность.

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«Конечно, не уйду на пенсию. Он (Дюков) молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно! Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать», – приводит слова Семина ТАСС.

  • Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по нынешний момент.
  • Все три чемпионства железнодорожников (2002, 2004, 2017/18) случились при Семине.

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