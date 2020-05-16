Желаем Джефферсону скорейшего выздоровления!

Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Об этом сообщил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

«Да, он заразился коронавирусом. Он находится в Москве. Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления. Все остальные игроки в порядке», – цитирует Мещерякова РИА «Новости».

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Состояние футболиста прокомментировал врач «Локомотива» Сергей Хайкин.

«У Джефферсона самая легкая классификация болезни по КТ. КТ-1. Есть два небольших очага пневмонита, характерные для этого вида. Какие проявились симптомы? Головная боль, ломота в мышцах, в спине. И температура 37,9 и 37,5. Соответственно тест на антитела у него отрицательный, а тест на ПЦР — положительный, который был отправлен в Роспотребнадзор на подтверждение.

Фарфан находится на изоляции, дома. Мониторит температуру, делает пульсосиметрию. Его помощники связываются с нами каждый день и информируют о его самочувствии. В больнице ему быть не обязательно. Ему предписана домашняя изоляция», – сказал Хайкин «СЭ».

Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. В 66 матчах за столичную команду он отметился 24 голами.

В нынешнем сезоне перуанец не сыграл ни одного матча, так как восстанавливается после тяжелой травмы колена, полученной летом 2019 года на Кубке Америки.

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