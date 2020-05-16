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Фарфан заразился коронавирусом

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Джефферсон Фарфан, «Локомотив»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
17 минут назад

Желаем Джефферсону скорейшего выздоровления!

Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Об этом сообщил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

«Да, он заразился коронавирусом. Он находится в Москве. Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления. Все остальные игроки в порядке», – цитирует Мещерякова РИА «Новости».

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Состояние футболиста прокомментировал врач «Локомотива» Сергей Хайкин.

«У Джефферсона самая легкая классификация болезни по КТ. КТ-1. Есть два небольших очага пневмонита, характерные для этого вида. Какие проявились симптомы? Головная боль, ломота в мышцах, в спине. И температура 37,9 и 37,5. Соответственно тест на антитела у него отрицательный, а тест на ПЦР — положительный, который был отправлен в Роспотребнадзор на подтверждение.

Фарфан находится на изоляции, дома. Мониторит температуру, делает пульсосиметрию. Его помощники связываются с нами каждый день и информируют о его самочувствии. В больнице ему быть не обязательно. Ему предписана домашняя изоляция», – сказал Хайкин «СЭ».

  • Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. В 66 матчах за столичную команду он отметился 24 голами.
  • В нынешнем сезоне перуанец не сыграл ни одного матча, так как восстанавливается после тяжелой травмы колена, полученной летом 2019 года на Кубке Америки.

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