Юрий Семин, «Локомотив»
Фото: From Official Website
Юрий Палыч показал, что он думает о назначении Николича.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к болельщикам московского клуба.
«Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы!» – написал Семин в инстаграме, прикрепив к посту картинку с надписью «No Semin, No Party» («Нет Семина – нет веселья»).
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