Юрий Палыч показал, что он думает о назначении Николича.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к болельщикам московского клуба.

«Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы!» – написал Семин в инстаграме, прикрепив к посту картинку с надписью «No Semin, No Party» («Нет Семина – нет веселья»).

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Контракт Семина с «Локо» истекает 31 мая. Руководство железнодорожников не стало его продлевать.

Место Юрия Павловича у руля команды займет сербский специалист Марко Николич.

Результат без игры перестал быть индульгенцией. «Локо» заслужил шанс строить команду без Семина

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