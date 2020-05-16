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«На все вопросы отвечу 31-го». Семин запостил картинку «No Semin, No Party»

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Юрий Семин, «Локомотив»

Фото: From Official Website

Автор:Eurosport
через 2 минут

Юрий Палыч показал, что он думает о назначении Николича.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к болельщикам московского клуба.

«Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы!» – написал Семин в инстаграме, прикрепив к посту картинку с надписью «No Semin, No Party» («Нет Семина – нет веселья»).

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  • Контракт Семина с «Локо» истекает 31 мая. Руководство железнодорожников не стало его продлевать.
  • Место Юрия Павловича у руля команды займет сербский специалист Марко Николич.

Результат без игры перестал быть индульгенцией. «Локо» заслужил шанс строить команду без Семина

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