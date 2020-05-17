Клуб недополучил из федерального бюджета.

У «Урала» проблемы с финансированием – Свердловская область сократила расходы на спорт.

Бюджет «шмелей» на сезон составляет 1 млрд рублей, из которых в районе 100 млн клуб зарабатывает самостоятельно, а остальное выделяют спонсоры, один из которых – региональный бюджет. По информации телеграм-канала «Смотри футбол», вместо планируемых 140 млн Свердловская область выделила всего 10 – с учетом того, что собственные доходы клуба в условиях пандемии равны нулю, у «Урала» серьезные проблемы.

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Как сообщает Metaratings.ru, президент клуба Григорий Иванов урезал футболистам зарплату за апрель: тем, у кого она больше миллиона в месяц – на 100 тысяч рублей. Тем, у кого меньше – на 50 тысяч. Сотрудникам оклады не сократили, но екатеринбуржцам скоро будет нечем платить игрокам.

«Урал» занимает 10 место в таблице.

Лига должна возобновиться 21 июня.

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