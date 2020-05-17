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Россия разрешила иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну

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Доменико Тедеско, «Спартак»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 42 минут

Легионеры смогут готовиться к возобновлению чемпионата после двухнедельного карантина.

Правительство Российской Федерации разрешило въезд в страну иностранных спортсменов и тренеров.

«Иностранные спортсмены и члены тренерских штабов в ближайшее время смогут вернуться в Россию. Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.

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Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в российской Премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции», – говорится в заявлении на сайте правительства.

  • Чемпионат планируют возобновить 21 июня.
  • Лидирует в таблице «Зенит».

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