Россия разрешила иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну

Легионеры смогут готовиться к возобновлению чемпионата после двухнедельного карантина.

Правительство Российской Федерации разрешило въезд в страну иностранных спортсменов и тренеров.

«Иностранные спортсмены и члены тренерских штабов в ближайшее время смогут вернуться в Россию. Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.

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Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в российской Премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции», – говорится в заявлении на сайте правительства.

Чемпионат планируют возобновить 21 июня.

Лидирует в таблице «Зенит».

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