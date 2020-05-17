Россия разрешила иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну

Доменико Тедеско, «Спартак»
Фото: Getty Images
Легионеры смогут готовиться к возобновлению чемпионата после двухнедельного карантина.
Правительство Российской Федерации разрешило въезд в страну иностранных спортсменов и тренеров.
«Иностранные спортсмены и члены тренерских штабов в ближайшее время смогут вернуться в Россию. Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.
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Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в российской Премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции», – говорится в заявлении на сайте правительства.
- Чемпионат планируют возобновить 21 июня.
- Лидирует в таблице «Зенит».
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