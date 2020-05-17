Сергей Богданович уверен, что и Александр хочет вернуться в Питер, но слово за руководством.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о желании поработать со страйкером Александром Кокориным.

«Вы знаете, что руководством была достигнута договоренность об аренде до конца сезона. Сейчас, надеюсь, наше руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, естественно, есть желание видеть Сашу в нашей команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в «Зените». Я думаю, это тот игрок, который усилит нашу команду. Но, естественно, последнее слово всегда остается за руководителями. И за самим Сашей» – цитирует Семака «Матч ТВ».

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Семак изначально хотел оставить игрока в команде, но руководство клуба настояло на аренде.

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