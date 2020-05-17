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Дистанция в душевой, нет – рукопожатиям. Игроки РПЛ будут жить по новым правилам

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Александр Ерохин («Зенит»), Ведран Чорлука («Локомотив»), чемпионат России

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
18 минут назад

Теперь сломать кому-то шею в душевой будет не так-то просто!

После возобновления Тинькофф РПЛ футболистов обяжут соблюдать социальную дистанцию. Об этом говорится в проекте медицинского регламента турнира, на который ссылается «Чемпионат».

Общие требования к организации социальной дистанции до начала и во время матча выглядят так:

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  • Групповой выход игроков происходит без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами.
  • Не допускается сбора единого состава команды и никаких командных фотографий (фотографы во внутренней зоне поля и допускаются только за ворота и вдоль длинной стороны).
  • Не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, исключаются рукопожатия.

Прибытие команд на стадион регламентируется следующим образом:

  • Команда, тренерский штаб и медицинский персонал приезжают на нескольких автобусах/трансферах, при проходе на стадион и при перемещениях в его зонах расстояние между игроками и персоналом должно быть увеличенным (не менее 2 метров).

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Фото: Getty Images

  • Требуется соблюдать раздельное прибытие команд на стадион (время и расстояние).
  • Для организации раздевалок необходимо использовать свободное пространство любых соседних комнат в качестве дополнительных возможностей раздевалки (например, разделение стартовых одиннадцати игроков/вратари/запасные).

Как нужно использовать раздевалки:

  • В раздевалке для каждого игрока должна быть приготовлена обувь и экипировка (включая личные бутылки с водой).
  • В конце матча игроки используют предоставленные им раздевалки для принятия душа и оставляют свою использованную экипировку в корзинах для одежды. Обувь следует оставлять в том месте, где они переодеваются.
  • При принятии душа необходимо соблюдать социальную дистанцию (2 метра). Душевые кабинки следует занимать в шахматном порядке. Душевые следует дезинфицировать после каждой группы.

Тинькофф РПЛ и Кубок России вернутся после паузы, вызванной пандемией коронавируса, 21 июня.

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