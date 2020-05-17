Теперь сломать кому-то шею в душевой будет не так-то просто!

После возобновления Тинькофф РПЛ футболистов обяжут соблюдать социальную дистанцию. Об этом говорится в проекте медицинского регламента турнира, на который ссылается «Чемпионат».

Общие требования к организации социальной дистанции до начала и во время матча выглядят так:

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Групповой выход игроков происходит без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами.

Не допускается сбора единого состава команды и никаких командных фотографий (фотографы во внутренней зоне поля и допускаются только за ворота и вдоль длинной стороны).

Не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, исключаются рукопожатия.

Прибытие команд на стадион регламентируется следующим образом:

Команда, тренерский штаб и медицинский персонал приезжают на нескольких автобусах/трансферах, при проходе на стадион и при перемещениях в его зонах расстояние между игроками и персоналом должно быть увеличенным (не менее 2 метров).

Игроки «Локомотива» выходят на матч против «Зенита» Фото: Getty Images

Требуется соблюдать раздельное прибытие команд на стадион (время и расстояние).

Для организации раздевалок необходимо использовать свободное пространство любых соседних комнат в качестве дополнительных возможностей раздевалки (например, разделение стартовых одиннадцати игроков/вратари/запасные).

Как нужно использовать раздевалки:

В раздевалке для каждого игрока должна быть приготовлена обувь и экипировка (включая личные бутылки с водой).

В конце матча игроки используют предоставленные им раздевалки для принятия душа и оставляют свою использованную экипировку в корзинах для одежды. Обувь следует оставлять в том месте, где они переодеваются.

При принятии душа необходимо соблюдать социальную дистанцию (2 метра). Душевые кабинки следует занимать в шахматном порядке. Душевые следует дезинфицировать после каждой группы.

Тинькофф РПЛ и Кубок России вернутся после паузы, вызванной пандемией коронавируса, 21 июня.

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