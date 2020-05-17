Фанаты «Локо» нарисовали граффити в поддержку Семина и сымитировали похороны Мещерякова и Кикнадзе

Обширная часть болельщиков клуба выступает против назначения Марко Николича.

Болельщики «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку бывшего главного тренера команды Юрия Семина.

На стене неподалеку от «РЖД Арены» появилась крупная надпись «Только Семин». Снимок был опубликован в инстаграме объединения болельщиков «Локо» UnitedSouth. Фанаты сопроводили пост хэштегами #юрийпалычнашевсе и #kickнадземещерякoff.

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Кроме того, болельщики красно-зеленых разместили перед кассами «РЖД Арены» черно-белые фотографии председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе. К снимкам были прикреплены гвоздики, а общая композиция выглядела как два надгробия.

Ранее «Локомотив» сообщил, что не будет продлевать контракт Семина, истекающий 31 мая.

Место Юрия Палыча у руля железнодорожников займет сербский специалист Марко Николич.

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