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Экс-игрок СССР Пономарев – об уходе Семина: «Без него они скатятся к чертовой матери. Дураки!»

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Семин

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
19 минут назад

Бывший футболист сборной Советского Союза предположил, что руководство «Локо» хотело пилить деньги на трансферах.

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев раскритиковал «Локомотив» за то, что клуб решил не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

«Это большая глупость президента клуба и руководства команды. Юрий Семин – очень грамотный тренер и работает с командой очень здорово, ведет ее на втором месте Премьер-лиги. Без него они скатятся к чертовой матери и даже в тройку не войдут! Дураки!

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Есть такие агенты, которые рекомендуют своих игроков для покупки в клуб. Я думаю, Семин не согласился с покупкой каких-то дорогих игроков, а они хотели деньги попилить. Вот и все! В его возрасте принимать новую команду – не резонно. Уйдет с почетом и займется своим делом, наверняка у него что-то есть интересное. Отдыхать тоже надо», – цитирует Пономарева НСН.

  • Пономарев в 1962-1969 гг. выступал за московский ЦСКА, на его счету 113 матчей в составе армейцев.
  • Также Пономарев провел 25 матчей в составе сборной СССР.

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