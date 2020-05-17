Бывший футболист сборной Советского Союза предположил, что руководство «Локо» хотело пилить деньги на трансферах.

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев раскритиковал «Локомотив» за то, что клуб решил не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

«Это большая глупость президента клуба и руководства команды. Юрий Семин – очень грамотный тренер и работает с командой очень здорово, ведет ее на втором месте Премьер-лиги. Без него они скатятся к чертовой матери и даже в тройку не войдут! Дураки!

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Есть такие агенты, которые рекомендуют своих игроков для покупки в клуб. Я думаю, Семин не согласился с покупкой каких-то дорогих игроков, а они хотели деньги попилить. Вот и все! В его возрасте принимать новую команду – не резонно. Уйдет с почетом и займется своим делом, наверняка у него что-то есть интересное. Отдыхать тоже надо», – цитирует Пономарева НСН.

Пономарев в 1962-1969 гг. выступал за московский ЦСКА, на его счету 113 матчей в составе армейцев.

Также Пономарев провел 25 матчей в составе сборной СССР.

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