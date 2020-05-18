Леонид Федун
Фото: Getty Images
Хорошие новости с утра.
Владелец «Спартака» и председатель совета директоров клуба Леонид Федун, заболевший коронавирусом, рассказал о самочувствии.
«Получше, спасибо. Нужно еще компьютерную томографию проходить, все остальное», – приводит слова 64-летнего функционера ТАСС.
Чемпионат России
Федун госпитализирован с коронавирусом
07/05/2020 В 10:21
Ранее сообщалось, что болезнь Федуна проходит в легкой форме, однако он был госпитализирован для избежания осложнений.
- Федун предлагал досрочно закончить сезон чемпионата России из-за пандемии и временно отменить финансовый фэйр-плей.
- В России на 17 мая зафиксировано 281 752 случая заражения.
Федун за сутки лишился 508 миллионов долларов из-за коронавируса
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05/05/2020 В 18:00
Чемпионат России
Федун госпитализирован с коронавирусом
07/05/2020 В 10:21