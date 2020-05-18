Футбол
Чемпионат России

Болеющий коронавирусом Федун рассказал о самочувствии

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Леонид Федун

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
24 минут назад

Хорошие новости с утра.

Владелец «Спартака» и председатель совета директоров клуба Леонид Федун, заболевший коронавирусом, рассказал о самочувствии.

«Получше, спасибо. Нужно еще компьютерную томографию проходить, все остальное», – приводит слова 64-летнего функционера ТАСС.

Чемпионат России

Федун госпитализирован с коронавирусом

07/05/2020 В 10:21

Ранее сообщалось, что болезнь Федуна проходит в легкой форме, однако он был госпитализирован для избежания осложнений.

  • Федун предлагал досрочно закончить сезон чемпионата России из-за пандемии и временно отменить финансовый фэйр-плей.
  • В России на 17 мая зафиксировано 281 752 случая заражения.

Федун за сутки лишился 508 миллионов долларов из-за коронавируса

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат России

Мостовой, Тихонов и Нигматуллин пиарят, возможно, финансовую пирамиду. Теперь вместе с блогером

05/05/2020 В 18:00
Чемпионат России

Федун госпитализирован с коронавирусом

07/05/2020 В 10:21
По теме
ФутболЧемпионат РоссииСпартакЛеонид Федун
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

Кайо и Вандерсон снова устроили вечеринку с алкоголем и веселящим газом и все засняли

ЧЕРЕЗ 40 МИНУТ
Чемпионат Германии

Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

8 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Италии

Роналду шлепком взял Джорджину в плен, но дети спасли маму из его рук

8 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Руни рассказал, после какого матча Фергюсон решил избавиться от Пике

10 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

00:00:34
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

00:01:44
Play Icon

Тренды

Чемпионат России

Фарфан заразился коронавирусом

ВЧЕРА В 18:03
Чемпионат Германии

Футбол вернулся! Скорее смотри 4 банки «Боруссии» в Рурском дерби

ВЧЕРА В 16:37
Чемпионат России

Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

15/05/2020 В 21:49
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

14/05/2020 В 09:08
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Чемпионат России

🔥🔥🔥Тинькофф РПЛ и Кубок России возобновятся 21 июня – матчи пройдут без зрителей

15/05/2020 В 11:42
Чемпионат России

«Такое может быть только в «Спартаке». Сенников, Билялетдинов, Газзаев и другие поддержали Семина

15/05/2020 В 09:30
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалЭкс-игрок СССР Пономарев – об уходе Семина: «Без него они скатятся к чертовой матери. Дураки!»
Следующий материалГора из «Игры престолов» не против сыграть в НФЛ. Он мог появиться там еще 7 лет назад