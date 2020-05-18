В комментариях отметился даже бывший игрок «Краснодара» Федор Смолов.

Бразильские легионеры «Краснодара» Кайо и Вандерсон снова устроили алкогольную вечеринку и фиксировали происходящее на камеру.

Три видеоролика появились в распоряжении Metaratings. На первом присутствуют сами футболисты, брат Вандерсона и близкий друг игроков, на столе видны бутылки алкоголя.

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Второе видео – уже другая вечеринка. Кроме бутылок виски, на столе стоят энергетики для коктейля, кальян, безалкогольные напитки и купюры стоимостью в тысячу и 5 тысяч рублей.

Третье видео – компиляция прямых эфиров Вандерсона в инстаграме: футболист веселится, пьет что-то и поет, а еще, возможно, вдыхает веселящий газ. В комментариях к одному из эфиров отметился нападающий «Сельты» Федор Смолов. «Match quality», – написал бывший краснодарский бомбардир, что в переводе означает «Соответствие качеству».

Ранее Кайо и Вандерсон устроили тусовку 18 апреля, официально находясь на карантине.

Вандерсон выступает за «быков» с 2017 года, Кайо – с мая 2019-го.

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Чемпионат России Вандерсон и Кайо из «Краснодара» устроили в карантин тусовку с кальяном и алкоголем 18/04/2020 В 20:38