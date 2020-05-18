Футбол
Чемпионат России

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Александр Соболев против Игоря Акинфеева

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
33 минут назад

Красно-белые подписали с нападающим долгосрочный контракт.

«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева, который с 29 января 2020 года выступал за красно-белых на правах аренды.

Официальный сайт клуба сообщает о подписании долгосрочного контракта с 23-летним игроком.

Чемпионат России

Билялетдинов: «То, что зарплаты в РПЛ не соответствуют качеству игры, ни для кого не секрет»

03/05/2020 В 11:29

«Я признателен «Спартаку» за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер. Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!», – сказал Соболев.

  • В четырех матчах за «Спартак» Александр сделал три ассиста.
  • В октябре 2019-го он впервые получил приглашение в сборную России.
  • «СЭ» оценивает выкуп Соболева в 4,5 миллиона евро.

«Был «Кристал Пэлас» и еще одна команда». Соболев рассказал, почему сорвался трансфер в Англию

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат России

«Ты теперь напарница?» Соболев подколол Кокорина за поздравление с 8 марта

08/03/2020 В 21:50
Чемпионат России

Волшебный гол форварда «Крыльев» ударом через себя, после которого Самара не уснет неделю

20/07/2019 В 16:04
По теме
ФутболЧемпионат РоссииСпартакКрылья СоветовБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Кубок УЕФА

Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»

ЧЕРЕЗ 24 МИНУТ
Чемпионат Германии

2 фаната залезли на 12-метровое дерево, чтобы вживую посмотреть матч «Баварии»

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Италии

Дель Пьеро попал в больницу, но не с коронавирусом

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Агент Салаха опроверг информацию о предложении «Реала» в 2018-м

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

00:00:34
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

00:01:44
Play Icon

Тренды

Чемпионат Германии

Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

14 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Фарфан заразился коронавирусом

ВЧЕРА В 18:03
Чемпионат России

Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

15/05/2020 В 21:49
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

14/05/2020 В 09:08
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Чемпионат России

🔥🔥🔥Тинькофф РПЛ и Кубок России возобновятся 21 июня – матчи пройдут без зрителей

15/05/2020 В 11:42
Чемпионат России

«Такое может быть только в «Спартаке». Сенников, Билялетдинов, Газзаев и другие поддержали Семина

15/05/2020 В 09:30
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалЮниор «Динамо» попал в главный футбольный инстаграм. Он снимался в «Счастливы вместе» и грезит АПЛ
Следующий материал«Для Жени это было предательство». Тарасова – об уходе Медведевой от Тутберидзе