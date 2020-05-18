Красно-белые подписали с нападающим долгосрочный контракт.

«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева, который с 29 января 2020 года выступал за красно-белых на правах аренды.

Официальный сайт клуба сообщает о подписании долгосрочного контракта с 23-летним игроком.

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«Я признателен «Спартаку» за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер. Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!», – сказал Соболев.

В четырех матчах за «Спартак» Александр сделал три ассиста.

В октябре 2019-го он впервые получил приглашение в сборную России.

«СЭ» оценивает выкуп Соболева в 4,5 миллиона евро.

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