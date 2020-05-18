Константин Плиев
Фото: Getty Images
Не очень приятные новости перед возвращением Тинькофф РПЛ.
Защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
В официальном твиттере команды сообщается, что 23-летний футболист находится под наблюдением врачей во Владикавказе, где пребывает на самоизоляции с начала апреля. Его самочувствие оценивается как нормальное, с другими футболистами клуба он не контактировал.
Чемпионат Англии
Хадсон-Одои арестован за нарушение самоизоляции после ночного визита модели
7 ЧАСОВ НАЗАД
- «Рубин» проводит занятия на клубной базе после частичного снятия ограничений на спортивные тренировки в Татарстане.
- Ранее коронавирус диагностировали у игрока «Локомотива» Джефферсона Фарфана.
- Тинькофф РПЛ планирует вернуться после локдауна 21 июня.
Болеющий коронавирусом Федун рассказал о самочувствии
Чемпионат России
Дистанция в душевой, нет – рукопожатиям. Игроки РПЛ будут жить по новым правилам
ДЕНЬ НАЗАД
Чемпионат России
Большое интервью Тарасова – про грудь Бузовой и то, как он вытаскивал первую жену из стриптиза
14/05/2020 В 17:02