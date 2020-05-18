Не очень приятные новости перед возвращением Тинькофф РПЛ.

Защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.

В официальном твиттере команды сообщается, что 23-летний футболист находится под наблюдением врачей во Владикавказе, где пребывает на самоизоляции с начала апреля. Его самочувствие оценивается как нормальное, с другими футболистами клуба он не контактировал.

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«Рубин» проводит занятия на клубной базе после частичного снятия ограничений на спортивные тренировки в Татарстане.

Ранее коронавирус диагностировали у игрока «Локомотива» Джефферсона Фарфана.

Тинькофф РПЛ планирует вернуться после локдауна 21 июня.

Болеющий коронавирусом Федун рассказал о самочувствии

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