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Защитник «Рубина» Плиев заболел коронавирусом

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Константин Плиев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
22 минут назад

Не очень приятные новости перед возвращением Тинькофф РПЛ.

Защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.

В официальном твиттере команды сообщается, что 23-летний футболист находится под наблюдением врачей во Владикавказе, где пребывает на самоизоляции с начала апреля. Его самочувствие оценивается как нормальное, с другими футболистами клуба он не контактировал.

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  • «Рубин» проводит занятия на клубной базе после частичного снятия ограничений на спортивные тренировки в Татарстане.
  • Ранее коронавирус диагностировали у игрока «Локомотива» Джефферсона Фарфана.
  • Тинькофф РПЛ планирует вернуться после локдауна 21 июня.

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