Василий на стороне директоров клуба, а не фанатов.

Журналист Василий Уткин высказался об уходе Юрия Семина с поста тренера «Локомотива».

«У меня есть позиция, что Юрий Семин – тренер, которому место на пенсии. Уважаемый, почетный, но он не подходит амбициозному клубу, который играет в Лиге чемпионов от России. Моя позиция продиктована взглядом на работу Семина, вот и все. Не спорю, что можно было разыграть ситуацию по-другому. Кто с этим спорит?

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Но все это не отменяет того, что Юрий Павлович Семин – пенсионер. И сэр Алекс Фергюсон, которого только что авторитетнейший журнал признал лучшим тренером мира в истории, к возрасту Юрия Павловича уже два года не работал, хотя выиграл все на свете, понимаете? Тоже человек критически к себе относился», – цитирует Уткина «Чемпионат».

Контракт Семина с «Локо» истекает 31 мая. Руководство железнодорожников не стало его продлевать.

Место Юрия Павловича у руля команды займет сербский специалист Марко Николич.

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