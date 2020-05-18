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Уткин: «Семину место на пенсии. Он не подходит амбициозному клубу»

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Юрий Семин, «Локомотив»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 42 минут

Василий на стороне директоров клуба, а не фанатов.

Журналист Василий Уткин высказался об уходе Юрия Семина с поста тренера «Локомотива».

«У меня есть позиция, что Юрий Семин – тренер, которому место на пенсии. Уважаемый, почетный, но он не подходит амбициозному клубу, который играет в Лиге чемпионов от России. Моя позиция продиктована взглядом на работу Семина, вот и все. Не спорю, что можно было разыграть ситуацию по-другому. Кто с этим спорит?

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Но все это не отменяет того, что Юрий Павлович Семин – пенсионер. И сэр Алекс Фергюсон, которого только что авторитетнейший журнал признал лучшим тренером мира в истории, к возрасту Юрия Павловича уже два года не работал, хотя выиграл все на свете, понимаете? Тоже человек критически к себе относился», – цитирует Уткина «Чемпионат».

  • Контракт Семина с «Локо» истекает 31 мая. Руководство железнодорожников не стало его продлевать.
  • Место Юрия Павловича у руля команды займет сербский специалист Марко Николич.

Семин вновь борется с боссом, но шансов против Кикнадзе меньше. «Локо» нужна новая команда

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